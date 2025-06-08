Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фарерские острова – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
09.06.2025 21:45 - : -
Гибралтар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 июня 2025, 21:31 |
31
0

Фарерские острова – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 июня в 21:45 по Киеву

08 июня 2025, 21:31 |
31
0
Фарерские острова – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между сборными Фарерских островов и Гибралтара. По Киеву игра начнется в 21:45.

Фарерские острова

Первые 2 матча квалификации против Черногории и Чехии команда проиграла, поэтому сейчас она находится на предпоследнем, 4-м месте в группе. В Лиге наций коллектив занял 3-ю позицию в своей группе, что позволило ему сохранить прописку в дивизионе С, однако на Балтийском кубке 2024 года Фареры проиграли оба матча и заняли 4-ю строчку.

Гибралтар

Начало квалификации у команды совсем не удалось – 3 проигранные игры подряд с общим счетом 1:14 и как следствие последняя позиция в группе. В прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место в группе из Сан-Марино и Лихтенштейном, что дает ему возможность сыграть в стыковом матче за выход в дивизион С. Соперником команды станет Латвия.

Личные встречи

В официальных встречах коллективы не встречались еще ни разу. Последний товарищеский матч между командами состоялся в 2022 году и завершился вничью 0:0.

Интересные факты

  • Ни одна команда квалификации не пропустила больше голов, чем Гибралтар – 14.
  • Только в 3 из последних 10 игр Фарерских островов было забито более 2 голов.
  • В последний раз Гибралтар побеждал на выезде еще в 2020 году в игре против Лихтенштейна в рамках Лиги наций.

Возможные стартовые составы

Фарерские острова: Ламхадж – Эдмундссон, Ватнамар, Ферро – Давидсен, Ольсен, Джоэнсен, Даниэльсен – Ольсен, Кнудсен, Соренсен

Гибралтар: Банда – Бритто, Аннейслей, Лопес, Ронан – Бент – Иессо, Барр, Сканлон, Ричардс – Хмиди

Прогноз

Я поставлю на победу Фарерских островов с форой –1.5 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Фарерские острова
9 июня 2025 -
21:45
Гибралтар
Фарерские острова с форой -1.5 1.77 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Италия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Хорватия – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Казахстан – Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Гибралтар сборная Гибралтара по футболу сборная Фарерских островов по футболу прогнозы прогнозы на футбол чемпионат мира по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Футбол | 08 июня 2025, 09:41 12
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой

Во втором матче Canadian Shield сыграет Андрей Лунин

ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ
Футбол | 08 июня 2025, 20:07 9
ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ
ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ

Даниилу Алефиренко можна только позавидовать

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Названы стартовые составы на финал Лиги наций между Португалией и Испанией
Футбол | 08.06.2025, 20:51
Названы стартовые составы на финал Лиги наций между Португалией и Испанией
Названы стартовые составы на финал Лиги наций между Португалией и Испанией
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Футбол | 08.06.2025, 07:50
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 68
Теннис
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 17
Бокс
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем