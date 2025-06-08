В понедельник, 9 июня состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между сборными Фарерских островов и Гибралтара. По Киеву игра начнется в 21:45.

Фарерские острова

Первые 2 матча квалификации против Черногории и Чехии команда проиграла, поэтому сейчас она находится на предпоследнем, 4-м месте в группе. В Лиге наций коллектив занял 3-ю позицию в своей группе, что позволило ему сохранить прописку в дивизионе С, однако на Балтийском кубке 2024 года Фареры проиграли оба матча и заняли 4-ю строчку.

Гибралтар

Начало квалификации у команды совсем не удалось – 3 проигранные игры подряд с общим счетом 1:14 и как следствие последняя позиция в группе. В прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место в группе из Сан-Марино и Лихтенштейном, что дает ему возможность сыграть в стыковом матче за выход в дивизион С. Соперником команды станет Латвия.

Личные встречи

В официальных встречах коллективы не встречались еще ни разу. Последний товарищеский матч между командами состоялся в 2022 году и завершился вничью 0:0.

Интересные факты

Ни одна команда квалификации не пропустила больше голов, чем Гибралтар – 14.

Только в 3 из последних 10 игр Фарерских островов было забито более 2 голов.

В последний раз Гибралтар побеждал на выезде еще в 2020 году в игре против Лихтенштейна в рамках Лиги наций.

Возможные стартовые составы

Фарерские острова: Ламхадж – Эдмундссон, Ватнамар, Ферро – Давидсен, Ольсен, Джоэнсен, Даниэльсен – Ольсен, Кнудсен, Соренсен

Гибралтар: Банда – Бритто, Аннейслей, Лопес, Ронан – Бент – Иессо, Барр, Сканлон, Ричардс – Хмиди

Прогноз

Я поставлю на победу Фарерских островов с форой –1.5 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua Фарерские острова Гибралтар Фарерские острова с форой -1.5 1.77 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.