Чемпионат мира10 июня 2025, 03:41 |
53
0
Эстония – Норвегия – 0:1. Холанд обеспечивает 100% результат. Видео гола
Подопечные Столе Сольбаккена близки к квалификации на мундиаль
10 июня 2025, 03:41 |
53
0
9 июня в матче квалификации к чемпионату мира сборная Норвегии гостила у сборной Эстонии.
После уверенной победы над Италией (3:0) норвежцы решили поберечь силы.
На 62-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет в матче. В итоге этот гол стал победным.
Норвежцы после четырех сыгранных матчей идут со 100% результатом.
Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.
Эстония – Норвегия – 0:1
Гол: Холанд, 62
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица группы I
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2025, 08:28 1
Француз выделил Тьерри Анри
Футбол | 10 июня 2025, 01:48 0
Поединок состоится 10 июня в 21:45 по Киеву
Футбол | 10.06.2025, 00:05
Теннис | 09.06.2025, 05:55
Футбол | 09.06.2025, 14:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 09:18 1
08.06.2025, 03:24
08.06.2025, 13:40 2
08.06.2025, 02:01 9
09.06.2025, 01:43 5
08.06.2025, 00:32
08.06.2025, 11:44 1