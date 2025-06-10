Эстония – Норвегия – 0:1. Холанд обеспечивает 100% результат. Видео гола

9 июня в матче квалификации к чемпионату мира сборная Норвегии гостила у сборной Эстонии.

После уверенной победы над Италией (3:0) норвежцы решили поберечь силы.

На 62-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет в матче. В итоге этот гол стал победным.

Норвежцы после четырех сыгранных матчей идут со 100% результатом.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Эстония – Норвегия – 0:1

Гол: Холанд, 62

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица группы I