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  4. Эстония – Норвегия – 0:1. Холанд обеспечивает 100% результат. Видео гола
Чемпионат мира
10 июня 2025, 03:41 |
53
0

Эстония – Норвегия – 0:1. Холанд обеспечивает 100% результат. Видео гола

Подопечные Столе Сольбаккена близки к квалификации на мундиаль

10 июня 2025, 03:41 |
53
0
Эстония – Норвегия – 0:1. Холанд обеспечивает 100% результат. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня в матче квалификации к чемпионату мира сборная Норвегии гостила у сборной Эстонии.

После уверенной победы над Италией (3:0) норвежцы решили поберечь силы.

На 62-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет в матче. В итоге этот гол стал победным.

Норвежцы после четырех сыгранных матчей идут со 100% результатом.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Эстония – Норвегия – 0:1

Гол: Холанд, 62

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица группы I

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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