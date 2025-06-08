9 июня на «А. Ле Кок Арена» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Эстонии сыграет против сборной Норвегии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эстония

Команда львиную часть истории показывала не самый высокий уровень. В прошлом отборе и вовсе была только одна ничья, с Азербайджаном, при 7 поражениях. Но при этом все равно была претендентом поехать на Евро, через "путь Лиги Наций" - впрочем, поляки устроили холодный душ с победой 5-1. А осенью, попав в компанию со Словакией, Швецией и Азербайджаном в новом цикле Лиги Наций, набрали только 4 очка - все с последним противником.

В новой квалификации удалось уже победить, причем на выезде - 3-2 с Молдавией. Но до этого на фактически нейтральном поле уступили 1-2 Израилю. Снова сыграв с ним же в июне, но уже дома, снова проиграли. Причем открывали счет, но на это Битон быстро ответил дублем, а итоговый счет достиг 3-1 в пользу гостей.

Норвегия

Сборная в последний раз сыграла на "большом" турнире только в 2000-м году, на Евро. Но потом десятилетиями ничего не удавалось, вплоть до прошлой квалификации, где заметно уступили не только Испании, но и Шотландии. На таком "безрыбье" порадовали скандинавы хотя бы осенью, когда опередили Австрию в споре за первое место в квартете.

Сейчас команда начала новый цикл удачно. Она в марте уверенно справилась на выезде с Молдавией (5-0) и Израилем (4-2, но на нейтральном поле, в Дербрецене). После паузы, летом, Холланд и компания сразились против явного фаворита, Италии. И получился прекрасный матч, точнее, первый тайм, когда и были забиты все три гола. Но до самого финального свистка на это так и не смогли противники ничем ответить.

Статистика личных встреч

Всего между соседями было проведено три поединка, все товарищеские. В них показали все возможные результаты: по одной победе у каждого и ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, что покажет тут Норвегия. Ставим на новый разгром - берем фору "-2,5 голов" на гостей (коэффициент - 1,89).