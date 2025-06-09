Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?

8 июня испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале Янника Синнера.

За это трофей Карлос получил 2.9 млн долларов. Столько же заработала и победительница Ролан Гаррос в женском одиночном разряде Коко Гауфф.

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Теперь призовые 22-летнего Алькарас за карьеру составляют 44,74 млн долларов. Это седьмое место в списке теннисистов с наибольшими призовым за карьеру.

На счету Карлоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025.