Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?
8 июня Карлос, переиграв Синнера в финале, завоевал пятый титул Grand Slam
8 июня испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале Янника Синнера.
За это трофей Карлос получил 2.9 млн долларов. Столько же заработала и победительница Ролан Гаррос в женском одиночном разряде Коко Гауфф.
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Теперь призовые 22-летнего Алькарас за карьеру составляют 44,74 млн долларов. Это седьмое место в списке теннисистов с наибольшими призовым за карьеру.
На счету Карлоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025.
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