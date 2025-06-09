Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?
Ролан Гаррос
09 июня 2025, 13:33 |
615
0

Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?

8 июня Карлос, переиграв Синнера в финале, завоевал пятый титул Grand Slam

09 июня 2025, 13:33 |
615
0
Алькарас получил $2.9 млн за трофей РГ-2025. Сколько заработал за карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

8 июня испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в финале Янника Синнера.

За это трофей Карлос получил 2.9 млн долларов. Столько же заработала и победительница Ролан Гаррос в женском одиночном разряде Коко Гауфф.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Теперь призовые 22-летнего Алькарас за карьеру составляют 44,74 млн долларов. Это седьмое место в списке теннисистов с наибольшими призовым за карьеру.

На счету Карлоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025.

По теме:
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
ФОТО. Награждение: автор камбека в финале РГ-1999 вручил Алькарасу трофей
ВИДЕО. Как Алькарас отыграл три матчбола и одолел Синнера в финале РГ-2025
Карлос Алькарас (теннисист) Grand Slam призовые призовые Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09 июня 2025, 09:26 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»

«Цыганский король» не рискнул бы провести бой против Мозеса Итаумы

Соболева сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Валенсии
Теннис | 09 июня 2025, 07:18 0
Соболева сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Валенсии
Соболева сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Валенсии

В первом раунде 21-летняя украинка сыграет против испанки Нурии Парисас-Диас

Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Футбол | 09.06.2025, 11:26
Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Теннис | 09.06.2025, 05:55
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Футбол | 09.06.2025, 01:56
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
07.06.2025, 22:44 8
Теннис
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 14
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем