Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Ролан Гаррос
08 июня 2025, 03:24 |
112
0

Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?

Коко получила чек в 2.55 млн евро призовых после триумфа на мейджоре в Париже

08 июня 2025, 03:24 |
112
0
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

21-летняя американка за трофей мейджора в Париже получила чек в 2.55 млн евро. В 2025 Коко уже заработала 5 млн, а за карьеру – 24 млн.

Гауфф получила на 150 тысяч евро, чем прошлогодняя победительница Ролан Гаррос Ига Свентек (2.4 млн евро).

По теме:
Рекорды и достижения, которые покорились Гауфф на Ролан Гаррос 2025
Легендарный Агасси в разговоре с Медведевым поддержал Украину
ГАУФФ: Соболенко сказала, что Ига взяла б титул? Несправедливо так говорить
Коко Гауфф Grand Slam призовые призовые Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Футбол | 07 июня 2025, 03:45 1
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира

А в Европе отбор только стартовал

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 65
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Бокс | 07.06.2025, 07:49
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»
Теннис | 07.06.2025, 22:31
Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»
Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Футбол | 07.06.2025, 10:55
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 6
Теннис
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
06.06.2025, 04:26
Футбол
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 4
Футбол
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 16
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем