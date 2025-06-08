Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.

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21-летняя американка за трофей мейджора в Париже получила чек в 2.55 млн евро. В 2025 Коко уже заработала 5 млн, а за карьеру – 24 млн.

Гауфф получила на 150 тысяч евро, чем прошлогодняя победительница Ролан Гаррос Ига Свентек (2.4 млн евро).