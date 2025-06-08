Стало известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал Ролан Гаррос

7 июня состоялся финальный матч Ролан Гаррос 2025 в женском одиночном разряде, в котором Коко Гауфф переиграла Арину Соболенко.

Гауфф за трофей Открытого чемпионата Франции заработала 2 миллиона и 550 тысяч евро. Соболенко получила чек в €1,275,000.

Украину на грунтовом мейджоре в Париже в одиночке представили семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Дальше всех из украинок прошла Свитолина, которая прошла в четвертьфинал. Призовые Элины составили €440,000.

До третьего раунда РГ-2025 добрались еще две представительницы Украины: Ястремская и Стародубцева. Они заработали по €168,000. К слову, Юлия проиграла в финальном раунде квалификации, но попала в основу как лаки-лузер.

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Во втором круге выступления завершила Калинина. Ангелина получила чек в €117,000.

На стадии 1/64 финала французский слэм покинули Костюк и Соболева. Они забрали с собой по €78,000. Анастасия пробилась в основу из квалификации. Для нее это была дебютная основная сетка турнира Grand Slam.

Снигур вылетела из РГ-2025 во втором раунде квалификации. Она получила €29,500.

В парном разряде Ролан Гаррос из украинок сыграли Людмила и Надежда Киченок, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Дальше всех прошла Стародубцева вместе с Анастасией Децюк. Они вылетели во втором раунде и каждая заработала по €13,750.

Людмила (напарница – София Кенин), Надежда вместе с Даяной и Ангелина (напарница – Сюй Ифань) вылетели в первом же раунде. Каждая получила по €8,750.

В миксте Украину представила только Людмила Киченок, которая выступила вместе с Мате Павичем. Украинско-хорватский тандем добрался до четвертьфинала. Чек Людмилы за смешанный парный разряд составил €8,750.