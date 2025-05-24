Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Анастасия выиграла три матча отбора и получила €78,000
23 мая 21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.
В отборе к французскому мейджору Соболева переиграла Хэрриет Дарт, Жули Белгравер и Франческу Джонс.
За выход в основную сетку Рола Гаррос Анастасия заработала €78,000. Это в 1.8 раз больше ее призовых за карьеру – €41,924.
Также Соболева получила 40 очков. В первом раунде основы Анастасия сыграет против 13-й сеяной Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Соболева выйдет на корт против Шнайдер 25 мая ориентировочно в 14:00 по Киеву.
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