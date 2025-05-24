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  4. Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Ролан Гаррос
24 мая 2025, 14:51 |
861
2

Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру

Анастасия выиграла три матча отбора и получила €78,000

24 мая 2025, 14:51 |
861
2
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
ФТУ. Анастасия Соболева

23 мая 21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.

В отборе к французскому мейджору Соболева переиграла Хэрриет Дарт, Жули Белгравер и Франческу Джонс.

За выход в основную сетку Рола Гаррос Анастасия заработала €78,000. Это в 1.8 раз больше ее призовых за карьеру – €41,924.

Также Соболева получила 40 очков. В первом раунде основы Анастасия сыграет против 13-й сеяной Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Соболева выйдет на корт против Шнайдер 25 мая ориентировочно в 14:00 по Киеву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Vlad Holl
Дави цю свинку !
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Ярослав 999
За вихід в основу начебто давали 10 очок
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