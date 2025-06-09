ФОТО. Звезды мирового кинематографа посетили финал Ролан Гаррос 2025

На увлекательном финальном поединке мужского одиночного разряда Ролан Гаррос 2025, длившегося более пяти часов, побывали многие знаменитости, в том числе представители мирового кинематографа.

На трибуне корта Филиппа Шатрие в теннисном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже 8 июня присутствовала обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн», американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман.

Натали, дебютировавшая в нашумевшем боевике Люка Бессона «Леон» и сыгравшая еще подростком яркую роль в дуэте с Жаном Рено, эмоционально реагировала на перипетии теннисного матча двух первых ракеток мира.

Также на трибунах Филиппа Шатрие был замечен двукратный лауреат премии «Оскар», шестикратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный победитель премии BAFTA, американский актер и кинорежиссер Дастин Хоффман с супругой.

ФОТО. Натали Портман.

ФОТО. Дастин Хоффман.