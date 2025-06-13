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  4. НАДАЛЬ – про Синнера и Алькараса: «Теннис в надежных руках»
Ролан Гаррос
13 июня 2025, 06:29 |
119
0

НАДАЛЬ – про Синнера и Алькараса: «Теннис в надежных руках»

Испанец пообщался с журналистами на благотворительном турнире «Битва звезд» в Pula Golf Resort

13 июня 2025, 06:29 |
119
0
НАДАЛЬ – про Синнера и Алькараса: «Теннис в надежных руках»
Getty Images/Global Images Ukraine

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль пообщался с журналистами на благотворительном турнире «Битва звезд» в Pula Golf Resort и прокомментировал финал Ролан Гаррос 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Теннис важнее любого игрока. Чемпионы турниров Большого шлема будут всегда, каждый пойдет своим путем, появляются новые звезды – и вот они.

Сейчас есть двое, которые значительно превосходят остальных. Они доказывают, что являются великими чемпионами, и пусть продолжают идти своей дорогой. Такова реальность – теннис в надежных руках».

Он также прокомментировал слова Карлоса Алькараса о том, что в самые трудные моменты финала он вспоминал эпические матчи с участием Надаля:

«Если у него уже есть способность думать обо мне в тот момент, то он уже потрясающий. Очень рад за него», – признался легендарный Рафа.

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Ролан Гаррос 2025 Рафаэль Надаль Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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