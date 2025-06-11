Ракетку с финала Ролан Гаррос 2017 года купили за 150 000 долларов США
Рафаэль Надаль продал свою ракетку на аукционе
Легендарный теннисист Рафаэль Надаль выручил чуть более 150 000 долларов, продав на аукционе ракетку 2017 года, с которой, в частности, играл в финале Ролан Гаррос.
По информации TMZ, 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции продал одну из своих ракеток, датированную 2017 годом. Однако позволить себе такую вещь могли только обеспеченные поклонники: ракетка ушла с молотка за 157 333 доллара (около 137 000 евро) и стала самой дорогой теннисной ракеткой, когда-либо проданной в истории.
Предыдущий рекорд также принадлежал Надалю – он выручил 139 700 долларов (примерно 122 000 евро) за ракетку с Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Бывшая первая ракетка мира участвовал с этой ракеткой в трех турнирах в 2017 году: в финале Мастерса в Майами против Роджера Федерера, в полуфинале Мастерса в Мадриде и, самое главное, в финале Ролан Гаррос, где он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.
«Найти ракетку Рафаэля Надаля, использованную в финале турнира Большого шлема, – большая редкость. Сезон 2017 года вновь утвердил статус Надаля как бесспорного короля грунта, и эта ракетка – прямая реликвия той кампании, которая вошла в историю», – рассказали представители Prestige Memorabilia, организаторы аукциона.
ФОТО. Ракетка Рафаэля Надаля 2017 года
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