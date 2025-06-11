Ракетку с финала Ролан Гаррос 2017 года купили за 150 000 долларов США

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль выручил чуть более 150 000 долларов, продав на аукционе ракетку 2017 года, с которой, в частности, играл в финале Ролан Гаррос.

По информации TMZ, 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции продал одну из своих ракеток, датированную 2017 годом. Однако позволить себе такую вещь могли только обеспеченные поклонники: ракетка ушла с молотка за 157 333 доллара (около 137 000 евро) и стала самой дорогой теннисной ракеткой, когда-либо проданной в истории.

Предыдущий рекорд также принадлежал Надалю – он выручил 139 700 долларов (примерно 122 000 евро) за ракетку с Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Бывшая первая ракетка мира участвовал с этой ракеткой в трех турнирах в 2017 году: в финале Мастерса в Майами против Роджера Федерера, в полуфинале Мастерса в Мадриде и, самое главное, в финале Ролан Гаррос, где он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Найти ракетку Рафаэля Надаля, использованную в финале турнира Большого шлема, – большая редкость. Сезон 2017 года вновь утвердил статус Надаля как бесспорного короля грунта, и эта ракетка – прямая реликвия той кампании, которая вошла в историю», – рассказали представители Prestige Memorabilia, организаторы аукциона.

ФОТО. Ракетка Рафаэля Надаля 2017 года