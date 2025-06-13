БЕККЕР – о Синнере: «Это поражение продолжит его преследовать еще год»

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема Борис Беккер, известный своими высказываниями, которые вызывают ажиотаж в теннисном сообществе, не упустил возможность прокомментировать финал Ролан Гаррос 2025 года между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Разнообразие, мощь, чувство мяча... Я не знаю ни одного игрока в истории тенниса с таким сочетанием качеств», – заявил немец, присоединившись к мнению Матса Виландера и других аналитиков, которые считают, что уровень Алькараса уже превосходит «Большую тройку», несмотря на то, что ему всего 22 года.

Продолжая восторженные комментарии, Беккер добавил: «Он до сих пор играет на максимальных оборотах. Для меня он – гений. Когда ему бросают вызов и он мотивирован, он выходит на уровень, которого не достигал ни один другой игрок», – сказал он в интервью, опубликованном Eurosport Germany.

Помимо восхищения Алькарасом, Беккер отметил и игру Синнера: «Все говорят об Алькарасе и Синнере, и это замечательный комплимент для нашего спорта».

Однако он позволил себе прогноз относительно того, когда, по его мнению, итальянец сможет преодолеть болезненное поражение в финале Ролан Гаррос: «Ему понадобится год, чтобы восстановиться. Пока он не вернется на этот корт, на этот турнир, даже если будет показывать отличные результаты, это поражение продолжит его преследовать еще год», – заявил Беккер, вновь подчеркнув, что Алькарас – лучший теннисист из всех, кого он когда-либо видел.