БЕККЕР: «Впервые в жизни я бы хотел, чтобы матч завершился ничьей»

Победитель шести турниров Большого шлема, бывший первый номер мирового рейтинга ATP, легендарный немецкий теннисист Борис Беккер дал свои комментарии в эфире TNT Sports после окончания мужского финала Ролан Гаррос 2025.

«Для Синнера этот матч – это настоящее испытание. Проиграть финал турнира Большого шлема, имея матчболы, очень тяжело. Он даже подавал на матч. Думаю, не существует ничего хуже. Хотя он может гордиться своим выступлением. Он вел себя как настоящий чемпион, боролся и показал лучший матч на грунте в своей карьере. У него еще будет шанс – возможно, в следующий раз Яннику повезет больше».

Однако, по мнению Беккера, столь блестящий поединок возможен только тогда, когда оба финалиста демонстрируют высочайший уровень.

«Мы должны поблагодарить обоих. Это было почти чудо, что Карлос сумел выиграть этот матч, ведь Янник держал победу в руках, он играл практически в идеальный теннис. Я думаю, это был лучший матч, который я когда-либо видел вживую. Уровень игры был просто нереальным.

Это отличный урок для детей, сидящих у экрана: как игроки вели себя, какую установку демонстрировали – за пять с половиной часов они не выдвинули ни одного оправдания. Оба находили решения, попадали по мячу идеально – мы не можем быть им достаточно благодарны. Речь даже не о продолжительности, а о том, как они играли, как двигались. Они выложились на 100%. Впервые в жизни я бы хотел, чтобы матч завершился ничьей».

Беккер осознает, что и Карлос Алькарас, и Янник Синнер рано или поздно превзойдут его достижения на четырех крупнейших турнирах, а также по количеству недель на первой строчке рейтинга. Однако прежде этого это уже сделали все члены «Большой тройки», которые по-прежнему считаются вершиной мирового тенниса. Именно об этом говорил Беккер в своей заключительной мысли, признавая, что эмоции, испытанные в финале Ролан Гаррос 2025, ранее возникали только во времена гениев из Базеля, Белграда и Манакора.

«Мы уже видели подобные сражения между Федерером, Джоковичем и Надалем. Эти эпические дуэли сопровождали нас более пятнадцати лет. И вот в воскресенье я увидел тот же уровень у Карлоса и Янника. Матч был потрясающим. Мне жаль, что кто-то из них должен был проиграть. Но именно ради таких матчей ты тренируешься, именно такие матчи заставляют влюбляться в этот спорт», – заключил один из самых юных чемпионов в истории мужского тенниса в Открытую эпоху.