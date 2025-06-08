Украинка Колб потерпела поражение в отборе к турниру WTA 250 в Нидерландах
Надежда не сумела справиться с Исисем Луизой ван ден Брук в Хертогенбосе
Украинская теннисистка Надежда Колб (WTП 665) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерданды.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла Исес Луизе ван ден Брук (Нидерланды, WTA 711) за 1 час и 38 минут.
WTA 250 Хертогенбос. Трава. Квалификация
Надежда Колб [Alt] – Исес Луиза ван ден Брук (Нидерланды) [WC] – 5:7, 3:6
Это была первая встреча соперниц. Колб в пятый раз в карьере сыграла в отборе к турниру WTA 250 и потерпела пятое поражение.
В финальном раунде квалификации ван ден Брук встретится с Лиан Тран.
Украинку в Хертогенбосе будет представлять только Надежда Киченок, которая вместе с Магдой Линетт в первом круге парного разряда сыграет с китаянками Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.
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