Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам

В ночь с 7 на 8 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield встретились сборные Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Африканская сборная полностью переиграла соперника – кроме счета на табло.

Игроки Новой Зеландии нанесли всего один удар в створ ворот, и он оказался результативным. На 41-й минуте гол забил Элайджа Джаст, выступающий во Второй лиге Австрии за клуб «Санкт-Пельтен».

У голкипера Новой Зеландии Макса Крокомба было не так много работы: хотя соперник часто бил по воротам, в створ попали только четыре раза.

На этом же турнире сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4.

11 июня сборная Новой Зеландии сыграет именно с Украиной.

Canadian Shield. 8 июня

Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар – 1:0

Гол: Джаст, 41

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine