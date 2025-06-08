Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Товарищеские матчи
Новая Зеландия
08.06.2025 02:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
08 июня 2025, 04:55 | Обновлено 08 июня 2025, 05:00
170
0

Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам

На турнире в Канаде сборная Океании победила Кот-д'Ивуар

08 июня 2025, 04:55 | Обновлено 08 июня 2025, 05:00
170
0
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 7 на 8 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield встретились сборные Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Африканская сборная полностью переиграла соперника – кроме счета на табло.

Игроки Новой Зеландии нанесли всего один удар в створ ворот, и он оказался результативным. На 41-й минуте гол забил Элайджа Джаст, выступающий во Второй лиге Австрии за клуб «Санкт-Пельтен».

У голкипера Новой Зеландии Макса Крокомба было не так много работы: хотя соперник часто бил по воротам, в створ попали только четыре раза.

На этом же турнире сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4.

11 июня сборная Новой Зеландии сыграет именно с Украиной.

Canadian Shield. 8 июня

Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар – 1:0

Гол: Джаст, 41

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ
сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу учебно-тренировочные сборы отчеты Канада - Украина Canadian Shield сборная Новой Зеландии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 67
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 3
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 07.06.2025, 11:52
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Футбол | 08.06.2025, 01:15
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 6
Теннис
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 29
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 16
Бокс
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем