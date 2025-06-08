Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
На турнире в Канаде сборная Океании победила Кот-д'Ивуар
В ночь с 7 на 8 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield встретились сборные Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.
Африканская сборная полностью переиграла соперника – кроме счета на табло.
Игроки Новой Зеландии нанесли всего один удар в створ ворот, и он оказался результативным. На 41-й минуте гол забил Элайджа Джаст, выступающий во Второй лиге Австрии за клуб «Санкт-Пельтен».
У голкипера Новой Зеландии Макса Крокомба было не так много работы: хотя соперник часто бил по воротам, в створ попали только четыре раза.
На этом же турнире сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4.
11 июня сборная Новой Зеландии сыграет именно с Украиной.
Canadian Shield. 8 июня
Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар – 1:0
Гол: Джаст, 41
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