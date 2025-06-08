В ночь на 8 июня состоится товарищеский матч на турнире Canadian Shield между сборными Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Поединок состоится на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

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На Canadian Shield также выступают сборные Украины и Канады. 11 июня в 00:00 новозеландцы встретятся с украинцами, а Кот-д'Ивуар того же числа в 03:30 начнет противостояние против Канады.

Победитель определяется во всех матчах: в случае ничьей после 90 минут будет назначаться серия пенальти. По регламенту за победу начисляются три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два, а за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.

Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...