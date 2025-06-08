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Новая Зеландия
08.06.2025 02:00 - : -
Кот-д'Ивуар
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Товарищеские матчи
08 июня 2025, 00:05 |
97
0

Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча на товарищеском турнире 8 июня в 02:00 по Киеву

08 июня 2025, 00:05 |
97
0
Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE
Twitter. Сборная Кот-д'Ивуара

В ночь на 8 июня состоится товарищеский матч на турнире Canadian Shield между сборными Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Поединок состоится на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На Canadian Shield также выступают сборные Украины и Канады. 11 июня в 00:00 новозеландцы встретятся с украинцами, а Кот-д'Ивуар того же числа в 03:30 начнет противостояние против Канады.

Победитель определяется во всех матчах: в случае ничьей после 90 минут будет назначаться серия пенальти. По регламенту за победу начисляются три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два, а за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.

Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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