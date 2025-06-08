Чемпионат мира08 июня 2025, 03:45 | Обновлено 08 июня 2025, 03:56
44
0
Австрия – Румыния – 2:1. Луческу снова проиграл. Видео голов и обзор матча
Команды ведут борьбу за выход на чемпионат мира
08 июня 2025, 03:45 | Обновлено 08 июня 2025, 03:56
44
0
7 июня прошел матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Австрии и Румынии.
Подопечные Мирчи Луческу хотели победить, ведь команда до этого сыграла два матча и один из них проиграла.
Но австрийцы сыграли очень сильно. На 42-й минуте Грегорич открыл счет, а на 60-й Забитцер удвоил преимущество.
Единственное, на что хватило румын – это гол Алибека на 90+5-й минуте.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н, 7 июня.
Австрия – Румыния – 2:1
Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Флорин Тэнасе (Румыния).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 июня 2025, 08:15 16
Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 3
Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто
Футбол | 07.06.2025, 23:12
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Футбол | 08.06.2025, 02:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2025, 08:09 4
06.06.2025, 16:05 6
07.06.2025, 07:49 8
06.06.2025, 04:08
06.06.2025, 10:40 2
06.06.2025, 04:26
07.06.2025, 02:50 1
06.06.2025, 23:25 28