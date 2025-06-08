Австрия – Румыния – 2:1. Луческу снова проиграл. Видео голов и обзор матча

7 июня прошел матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Австрии и Румынии.

Подопечные Мирчи Луческу хотели победить, ведь команда до этого сыграла два матча и один из них проиграла.

Но австрийцы сыграли очень сильно. На 42-й минуте Грегорич открыл счет, а на 60-й Забитцер удвоил преимущество.

Единственное, на что хватило румын – это гол Алибека на 90+5-й минуте.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н, 7 июня.

Австрия – Румыния – 2:1

Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.