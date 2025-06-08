Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Румыния – 2:1. Луческу снова проиграл. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
07.06.2025 21:45 – FT 2 : 1
Румыния
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 июня 2025, 03:45 | Обновлено 08 июня 2025, 03:56
44
0

Австрия – Румыния – 2:1. Луческу снова проиграл. Видео голов и обзор матча

Команды ведут борьбу за выход на чемпионат мира

08 июня 2025, 03:45 | Обновлено 08 июня 2025, 03:56
44
0
Австрия – Румыния – 2:1. Луческу снова проиграл. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня прошел матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Австрии и Румынии.

Подопечные Мирчи Луческу хотели победить, ведь команда до этого сыграла два матча и один из них проиграла.

Но австрийцы сыграли очень сильно. На 42-й минуте Грегорич открыл счет, а на 60-й Забитцер удвоил преимущество.

Единственное, на что хватило румын – это гол Алибека на 90+5-й минуте.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н, 7 июня.

Австрия – Румыния – 2:1

Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Флорин Тэнасе (Румыния).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
По теме:
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром
Финляндия – Нидерланды – 0:2. Оранжевая уверенность. Видео голов и обзор
Андорра – Англия – 0:1. Фаворит испытывал проблемы. Видео гола и обзор матч
чемпионат мира по футболу сборная Румынии по футболу сборная Австрии по футболу Мирча Луческу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Бокс | 07 июня 2025, 08:15 16
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»

Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 3
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
Футбол | 07.06.2025, 23:12
ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 08.06.2025, 02:51
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 6
Теннис
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 2
Футбол
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
06.06.2025, 04:26
Футбол
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем