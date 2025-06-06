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ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
07.06.2025 21:45 - : -
Румыния
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 16:08 | Обновлено 06 июня 2025, 16:09
41
0

Австрия – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 7 июня в 21:45 по Киеву

06 июня 2025, 16:08 | Обновлено 06 июня 2025, 16:09
41
0
Австрия – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня на «Эрнст Хаппель» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Австрии сыграет против сборной Румынии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда в последнее время подняла себе уровень ожиданий. Нынешнее поколение снова смогло пробиться на Евро, более того, там снова получилось выиграть право подняться в плей-офф. Другое дело, что, обыграв поляков и даже голландцев, потом уже в 1/8 финала уступили не топовому сопернику – Турции.

Такие же противоречивые были результаты футболистов и в Лиге наций. Там точно не было провала, но все же там подопечные Ральфа Рангника проиграли дважды, сначала в споре за первенство в группе давно ничего не показавшей Норвегии (13 против 11), а потом – в споре за дивизион А нестабильной Сербии (1-1 на своем поле, 0-2 на выезде). И только сейчас начинают для себя отборочный цикл, сразу принимая потенциального конкурента.

Румыния

Сборная тоже играла на прошлогоднем Евро. И была там успешна, выйдя в плей-офф, что для нее стало достижением. Правда, все помнят перипетии той группы, в котором все набрали по 4 очка, вплоть до ставшей последней горемычной Украины. Еще и потом сразу было поражение 0-3 от Нидерландов – возможно, именно счет стал приговором для Йорденеску.

Его сменил опытнейший Луческу. И начинал экс-тренер «Шахтера» и «Динамо» блестяще, показав стопроцентный результат с 6-ю победами (правда, с Косово присудили технические 3-0). Но при этом весной, в квалификации, сразу оступились, проиграв дома боснийцам. Да, потом разгромили Сан-Марино, но при этом пропустили даже от аутсайдера, закончив 5-1.

Статистика личных встреч

У сторон равенство, и даже последние противостояния, в Лиге наций-2020, они обменялись победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем безоговорочным, австрийцев, которые играют дома. Но вряд ли дуэль Рангника и Луческу будет зрелищной – тут пока что поставим на нейтральный вариант с «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,85).

Прогноз Sport.ua
Австрия
7 июня 2025 -
21:45
Румыния
Тотал меньше 2,5 1,85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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