Без шансов для Луческу и Ко. Румыния снова проиграла в отборе на ЧМ-2026
Австрия одержала убедительную победу со счетом 2:1
7 июня прошел матч отбора на чемпионат мира 2026.
В поединке 3-го тура группы Н сборная Австрии в Вене приняла Румынию. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:1.
Голы за австрийцев сегодня забивали Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер. На 90+5 гол престижа за гостей забил Денис Алибек.
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Подопечные Мирчи Луческу проиграли уже второй из трех сыгранных матчей отбора на ЧМ. Австрия стартовала в отборе и провела сегодня первый матч.
Следующий матч 10 июня Австрия сыграет против Сан-Марино, а Румыния дома примет Кипр.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н, 7 июня.
Австрия – Румыния – 2:1
Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.
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