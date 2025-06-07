Без шансов для Луческу и Ко. Румыния снова проиграла в отборе на ЧМ-2026

7 июня прошел матч отбора на чемпионат мира 2026.

В поединке 3-го тура группы Н сборная Австрии в Вене приняла Румынию. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:1.

Голы за австрийцев сегодня забивали Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер. На 90+5 гол престижа за гостей забил Денис Алибек.

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Подопечные Мирчи Луческу проиграли уже второй из трех сыгранных матчей отбора на ЧМ. Австрия стартовала в отборе и провела сегодня первый матч.

Следующий матч 10 июня Австрия сыграет против Сан-Марино, а Румыния дома примет Кипр.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н, 7 июня.

Австрия – Румыния – 2:1

Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.