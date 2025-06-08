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Ролан Гаррос
08 июня 2025, 04:36 |
117
0

Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025

У девушек трофей завоевала Лилли Тагер, а у парней чемпионом стал Нильс Макдональд

08 июня 2025, 04:36 |
117
0
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилли Таггер

Параллельно мужским и женским розыгрышам Открытого чемпионата Франции 2025 в одиночных, парных и смешанном разрядах, на кортах Парижа также проходил юниорский турнир.

У девушек победительницей стала 17-летняя австрийка Лилли Таггер. В финале она переиграла Анну Клугман из Великобритании со счетом 6:2, 6:0. На пути к трофею Лилли ни разу не отдала сет.

Тагер стала второй представительницей Австрии после Юргена Мельцера на Уимблдоне-1999, которой удалось выиграть юниорский мейджор. В 2025 году Лилли также добралась до четвертьфинала Australian Open, а в марте и апреле выиграла трофеи J200 в Валенсии и J300 в Пловдиве соответственно. Кроме того, у Лилли уже есть один выигранный 35-тысячник в испанском городе Тарраса.

У парней чемпионом стал 17-летний немец Нильс Макдональд. В решающем поединке он одолел своего ровесника и соотечественника Макса Шонгауса со счетом 6:7 (5:7), 6:0, 6:3.

Нильс стал пятым немцем, кому удалось выиграть юниорский слэм, и первым с 2014 года, когда Александр Зверев победил на Australian Open. Макдональд во второй раз в карьере выступил на мейджоре – в январе он проиграл в первом же раунде на кортах Мельбурна.

В марте 2025 Нильс завоевал два трофея на грунтовых турнирах J200 – в Валенсии и Беникарло.

Что касается парного разряда, то у девушек победительницами стали представительницы Германии Ева Беннеманн и Соня Женихова. В финале немки одолели сестер Алену и Яну Ковачковых из Чехии – 4:6, 6:4, [10:8].

У парней трофей завоевали Оскари Палданиус (Финляндия) и Алан Важны (Польша), которые в финале победили американцев Давида Джонстона и Бенжамина Уиллверта со счетом 6:2, 6:3.

Украинские теннисисты также выступили на этом юниорском Открытом чемпионате Франции. 18-летняя Елизавета Котляр в первом раунде проиграла Яне Ковачковой.

Среди парней принял участие 16-летний Никита Белозерцев, для которого это был второй мейджора. Он добрался до третьего раунда одиночки, где уступил второму сеяному Якопо Вазами. В паре Никита сыграл вместе с Тило Берманном из Австрии и во втором круге украинско-австрийский дуэт потерпел поражение от Оливера Бондинга (Великобритания) / Джаггер Лича (США).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лилли Таггер
Getty Images/Global Images Ukraine. Нильс Макдональд
Getty Images/Global Images Ukraine. Сона Женихова и Ева Беннеманн
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Важны и Оскари Палданиус
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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