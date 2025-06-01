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  4. Котляр не подала на матч и уступила 7-й сеяной на старте юниорского РГ-2025
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 17:05 |
251
0

Котляр не подала на матч и уступила 7-й сеяной на старте юниорского РГ-2025

Елизавета в трех сетах проиграла Яне Ковачковой в 1/32 финала мейджора

01 июня 2025, 17:05 |
251
0
Котляр не подала на матч и уступила 7-й сеяной на старте юниорского РГ-2025
БТУ. Елизавета Котляр

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 579) завершила выступления на юниорском Ролан Гаррос 2025 в одиночном разряде.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла седьмой сеяной Яне Ковачковой (Чехия, WTA 579) за 2 часа и 21 минуты.

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, девушки. 1/32 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Яна Ковачкова (Чехия) [7] – 4:6, 6:2, 5:7

Девушки провели третье очное противостояние. В марте 2025 года Елизавета и Яна обменялись победами на соревнованиях ITF в Анталье.

В третьей партии Котляр побеждала 5:4 и подавала на матч, но не сумела этого сделать, отдав три гейма подряд.

Елизавета во второй раз в карьере выступила на юниорском французском мейджоре. В 2024 она вылетела во втором круге.

Котляр покинула Открытый чемпионат Франции – в парном разряде юниорского турнира она не заявлена.

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Елизавета Котляр Ролан Гаррос 2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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