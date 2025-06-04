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Ролан Гаррос
04 июня 2025, 21:44 | Обновлено 04 июня 2025, 22:06
78
0

Белозерцев окончательно завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос

Никита вместе с Тило Берманном в трех сетах уступил тандему Бондинг / Лич

04 июня 2025, 21:44 | Обновлено 04 июня 2025, 22:06
78
0
Белозерцев окончательно завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в парном разряде юниорского Ролан Гаррос 2025.

Во втором раунде украинец вместе со своим напарником Тило Берманном из Австрии в трех сетах уступил восьмому сеяному тандему Оливер Бондинг (Великобритания) / Джаггер Лич (США) за 1 час и 7 минут.

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. Пары, 1/8 финала

Никита Белозерцев (Украина) / Тило Берманн (Австрия) – Оливер Бондинг (Великобритания) / Джаггер Лич (США) – 6:4, 3:6, [6:10]

Следующими соперниками Бондинга и Лича будут Янник Алексадреску и Луиз Мигель, которые получили четвертый номер посева.

Белозерцев окончательно покинули Открытый чемпионат Франции. 4 июня он также проиграл матч 1/8 финала в одиночном разряде, уступив Якопо Вазами.

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Никита Белозерцев Ролан Гаррос 2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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