ГАУФФ: Соболенко сказала, что Ига взяла б титул? Несправедливо так говорить

Американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф провела пресс-конференцию после победы над Ариной Соболенко в финале Ролан Гаррос 2025:

«Это было очень сложно. Как только я начала, я почувствовала ветер и уже представляла, что будет тяжело, потому что у нас не была закрыта крыша. Я знала, что все будет зависеть от силы воли и настроя. Все решилось в этих последних нескольких очках, но в целом я очень довольна сегодняшней битвой. Она была не из приятных, но работа сделана, и это главное.

Условия были очень сложными, особенно возле задней линии корта, из-за чего было очень трудно ударить по мячу и переправить его на другую сторону. После того, как я сыграла два последних матча под крышей, это был совершенно другой опыт.

Первый трофей на Grand Slam был более эмоциональным, но этот был более сложным. Когда выигрываешь свой первый турнир, ты не хочешь останавливаться на достигнутом. Этот турнир особенный, потому что с самого детства я считала, что у меня самые высокие шансы на победу в этом турнире. Я должна была бороться, и именно это я и сделала против Арины.

Я вспомнила церемонию награждения Ролан Гаррос 2022, когда выиграла Ига. Я старалась быть внимательной ко всему и очень хотела когда-нибудь пережить этот момент. Когда зазвучал гимн, я вновь вспомнила ту церемонию. Это было тяжело. Я сомневалась в себе, думала, получится ли у меня когда-нибудь, особенно в ментальном плане. Я плакала перед матчем, была очень нервной, не могла даже дышать. Но сегодня я действительно была готова. Я сказала себе: «Я выложусь на полную, что бы ни случилось — я буду гордиться результатом.

Проигранный первый сет? Это было обидно, потому что у меня было много шансов на тай-брейке, и она хорошо играла в этом сете, так что это было важно. Я сказала себе, что должна попробовать еще раз и не играть так же. Я попыталась быть более агрессивной во втором сете, и это сработало. Затем, в третьем, я знала, что она улучшит свою игру. В первой же партии она играла хорошо.

Мне пришлось стараться, не отставать и бежать. Я знаю, что очень трудно бить сильнее, чем она. Я старалась перебросить мяч на другую сторону, играя в защите, но с таким ветром для меня также было важно перебросить как можно больше мячей на ее сторону корта, просто потому, что это сложно. Ты двигаешься, мяч движется, и удары, которые хороши в обычный день, сегодня были ужасны.

Эмоции Соболенко? Я не обращаю на это особого внимания, особенно против Арины. Я видела, как она злилась. Я тоже была расстроена, даже если не показывала этого слишком сильно. В голове я была расстроена. Если я была расстроена, то и мой соперник тоже должен был быть расстроен. Это был не тот день, чтобы играть в отличный теннис. Я не знаю многих игроков, которые могли бы играть в отличный теннис сегодня, но это часть спорта и игры на открытом воздухе. Никогда не знаешь, чего ожидать, особенно в Париже.

Соболенко сказала, что Ига выиграла бы в финале, если бы прошла полуфинал? Сидя здесь, с трофеем, не могу с этим согласиться. В прошлый раз, когда мы играли с Игой, я победила ее в двух сетах. Не думаю, что справедливо так говорить.

Учитывая, как Арина играла последние пару недель, она была фаворитом финала. Самым сильным из возможных соперников по финалу, она же и первый номер рейтинга. Так что у меня был самый сложный соперник, какой только мог быть.

Если бы в финал вышла Ига, многократная чемпионка этого турнира, тоже было бы очень сложно. Если говорить совсем честно, спросите вы меня, с кем бы я предпочла играть в финале – сказала бы, что с Игой, потому что Арина играла великолепно. Хотя, конечно, ни один из вариантов не лучше. Но главное, что мне удалось сыграть так, чтобы выиграть финал».