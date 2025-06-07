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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 22:44 |
526
0

Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»

Еще немного перл с пресс-конференции первой ракетки после финала Ролан Гаррос 2025

07 июня 2025, 22:44 |
526
0
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко после проигранного финала Ролан Гаррос 2025 от Коко Гауфф на пресс-конференции заявила, что проиграла не из-за хорошего уровня игры от Коко, а только из-за своих ошибок.

Но на этом высказывания Арины не закончились. На последний вопрос Соболенко решила ответь так:

– Такое поражение тяжелее из-за того, что это финал Grand Slam?

– Да, это очень больно. Особенно когда до этого ты показываешь отличный теннис, побеждаешь таких соперниц, как олимпийскую чемпионку [Чжэн Циньвень], Игу [Свентек]. А потом выходишь на финал и проваливаешь матч. Это очень обидно.

Думаю, если бы Ига меня обыграла [в полуфинале], она бы вышла сегодня и забрала трофей. Так что да, больно. Правда больно. Я очень хорошо играла на турнире. И потом такой решающий матч... Выходишь и играешь вот так. Больно.

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Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф пресс-конференция Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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