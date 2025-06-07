Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»

Первая ракетка мира Арина Соболенко после проигранного финала Ролан Гаррос 2025 от Коко Гауфф на пресс-конференции заявила, что проиграла не из-за хорошего уровня игры от Коко, а только из-за своих ошибок.

Но на этом высказывания Арины не закончились. На последний вопрос Соболенко решила ответь так:

– Такое поражение тяжелее из-за того, что это финал Grand Slam?

– Да, это очень больно. Особенно когда до этого ты показываешь отличный теннис, побеждаешь таких соперниц, как олимпийскую чемпионку [Чжэн Циньвень], Игу [Свентек]. А потом выходишь на финал и проваливаешь матч. Это очень обидно.

Думаю, если бы Ига меня обыграла [в полуфинале], она бы вышла сегодня и забрала трофей. Так что да, больно. Правда больно. Я очень хорошо играла на турнире. И потом такой решающий матч... Выходишь и играешь вот так. Больно.