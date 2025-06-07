Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ в летнее межсезонье планирует провести восемь спаррингов
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 22:20 |
149
0

ЛНЗ в летнее межсезонье планирует провести восемь спаррингов

Виталий Пономарев дебютирует на посту главного тренера 2 июля

07 июня 2025, 22:20 |
149
0
ЛНЗ в летнее межсезонье планирует провести восемь спаррингов
ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев будет представлен черкасским футболистам 23 июня, когда они вернутся из отпуска и начнут подготовку к сезону. Все сборы черкащане проведут дома, где созданы надлежащие условия.

По имеющейся информации запланировано проведение 8 спаррингов. Первый – с «Викторией» (2 июля). Далее – с «Оболонью» (5 июля), «Полтавой» (12 июля), «Ингульцом» (13 июля), «Колосом» (19 июля), тернопольской «Нивой» (20 июля), «Кудривкой» (25 июля).

Кстати, 25 июля подопечные Виталия Пономарева собираются сыграть сразу два контрольных поединка. Последний спарринг-партнер еще
уточняется.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Пономарев определился с тренерским штабом ЛНЗ.

По теме:
ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
Канада – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина 
ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи Виталий Пономарев инсайд Виктория Сумы Оболонь Киев Полтава Ингулец Колос Ковалевка Нива Тернополь Кудровка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму
Футбол | 07 июня 2025, 22:18 1
Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму
Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму

Илья может уже летом сменить клуб

Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Футбол | 07 июня 2025, 16:45 10
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»

Мудрик пока не может помочь национальной команде

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 07.06.2025, 04:40
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 07.06.2025, 11:52
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07.06.2025, 06:05
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
06.06.2025, 04:26
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 28
Бокс
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 18
Футбол
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 25
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем