ЛНЗ в летнее межсезонье планирует провести восемь спаррингов

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев будет представлен черкасским футболистам 23 июня, когда они вернутся из отпуска и начнут подготовку к сезону. Все сборы черкащане проведут дома, где созданы надлежащие условия.

По имеющейся информации запланировано проведение 8 спаррингов. Первый – с «Викторией» (2 июля). Далее – с «Оболонью» (5 июля), «Полтавой» (12 июля), «Ингульцом» (13 июля), «Колосом» (19 июля), тернопольской «Нивой» (20 июля), «Кудривкой» (25 июля).

Кстати, 25 июля подопечные Виталия Пономарева собираются сыграть сразу два контрольных поединка. Последний спарринг-партнер еще

уточняется.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Пономарев определился с тренерским штабом ЛНЗ.