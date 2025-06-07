06.06.2025 21:45 – FT 2 : 0
Чемпионат мира07 июня 2025, 07:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:34
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Чехия – Черногория – 2:0. Дуэль лидеров группы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 07:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:34
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Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В матче лидеров группы Чехия переиграла Черногорию со счетом 2:0 и вышла на чистое первое место с 3 победами в 3 матчах.
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Чехия – Черногория – 2:0
Голы: Гложек, 23, Шик, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Чехия).
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