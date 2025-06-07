Чехия – Черногория – 2:0. Дуэль лидеров группы. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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В матче лидеров группы Чехия переиграла Черногорию со счетом 2:0 и вышла на чистое первое место с 3 победами в 3 матчах.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Чехия – Черногория – 2:0

Голы: Гложек, 23, Шик, 65

Видео голов и обзор матча