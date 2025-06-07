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ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
06.06.2025 21:45 – FT 2 : 0
Черногория
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 07:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:34
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Чехия – Черногория – 2:0. Дуэль лидеров группы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 07:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:34
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0
Чехия – Черногория – 2:0. Дуэль лидеров группы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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В матче лидеров группы Чехия переиграла Черногорию со счетом 2:0 и вышла на чистое первое место с 3 победами в 3 матчах.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Чехия – Черногория – 2:0

Голы: Гложек, 23, Шик, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Чехия).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Чехии по футболу видео голов и обзор сборная Черногории по футболу Патрик Шик Адам Гложек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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