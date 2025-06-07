06.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Чемпионат мира07 июня 2025, 06:41 | Обновлено 07 июня 2025, 06:58
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Уэльс – Лихтенштейн – 3:0. Разгром андердога. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 06:41 | Обновлено 07 июня 2025, 06:58
36
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Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Уэльс разгромил Лихтенштейн со счетом 3:0.
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Уэльс – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Родон, 40, Уилсон, 66, Мур, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Родон (Уэльс).
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