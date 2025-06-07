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ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
06.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Лихтенштейн
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 06:41 | Обновлено 07 июня 2025, 06:58
36
0

Уэльс – Лихтенштейн – 3:0. Разгром андердога. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 06:41 | Обновлено 07 июня 2025, 06:58
36
0
Уэльс – Лихтенштейн – 3:0. Разгром андердога. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Уэльс разгромил Лихтенштейн со счетом 3:0.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Уэльс – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Родон, 40, Уилсон, 66, Мур, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Родон (Уэльс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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