Уэльс – Лихтенштейн – 3:0. Разгром андердога. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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Уэльс разгромил Лихтенштейн со счетом 3:0.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Уэльс – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Родон, 40, Уилсон, 66, Мур, 68

Видео голов и обзор матча