Чемпионат мира07 июня 2025, 04:59 | Обновлено 07 июня 2025, 05:37
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Эстония – Израиль – 1:3. Дубль Битона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 04:59 | Обновлено 07 июня 2025, 05:37
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Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Эстония уступила Израилю со счетом 1:3.
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Эстония – Израиль – 1:3
Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу-Фани, 90 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Битон (Израиль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Битон (Израиль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
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