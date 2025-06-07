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ЧМ. Квалификация. Европа
Эстония
06.06.2025 21:45 – FT 1 : 3
Израиль
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07 июня 2025, 04:59 | Обновлено 07 июня 2025, 05:37
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Эстония – Израиль – 1:3. Дубль Битона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 04:59 | Обновлено 07 июня 2025, 05:37
30
0
Эстония – Израиль – 1:3. Дубль Битона. Видео голов и обзор
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Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Эстония уступила Израилю со счетом 1:3.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Эстония – Израиль – 1:3

Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу-Фани, 90 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Битон (Израиль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Битон (Израиль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Эстонии по футболу видео голов и обзор сборная Израиля по футболу Мохаммад Абу Фани
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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