Эстония – Израиль – 1:3. Дубль Битона. Видео голов и обзор

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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Эстония уступила Израилю со счетом 1:3.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Эстония – Израиль – 1:3

Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу-Фани, 90 (пен)

Видео голов и обзор матча