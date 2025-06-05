6 июня на «А. Ле Кок Арена» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Эстонии сыграет против сборной Израиля. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эстония

Команда возродилась в 90-е годы, и даже пару раз была участником плей-офф, надеясь наконец-то выйти на «большой» турнир. Так было и в начале прошлого года, когда был стык за право сыграть на Евро. Но его проиграли без шансов соседней Польше, 1-5. Да и в целом это никого не удивило, все же потенциал невелик. Даже в Лиге наций осенью, в компании Швеции, Словакии и Азербайджана, все свои 4 очка набрали с последним, аутсайдером квартета.

В марте начался новый отбор. И в нем все получилось достаточно ожидаемо. С одной стороны, эстонцы проиграли как раз Израилю на нейтральном поле. С другой, потом они ухитрились порадовать своих болельщиков, взяв 3 очка в Кишиневе – с молдаванами устроили перестрелку 3-2, но вышли из нее победителями.

Израиль

Сборная параллельно своему нынешнему сопернику весной прошлого года начинала «путь Лиги наций», надеясь наконец-то пробиться на Евро. Но, ошибаясь и у чужих, и у своих ворот, в итоге разгромно уступили первому же сопернику, Исландии. А вот дебют в дивизионе А Лиги Наций провальным не назовешь. Да, закончили там четвертыми – но этого только все и ждали. Но при этом не пропускали от французов и обыгрывали бельгийцев!

В марте уже была возможность начать новый цикл отбора. В нем подопечные Рана Бен-Шимона для начала в Дебрецене обыграли эстонцев. Да и через пару дней там же забили дважды Норвегии. Но та была явно сильнее, и оформила победу с итоговым счетом 4-2.

Статистика личных встреч

Мартовские 2-1 стали третьей победой Израиля в такой паре. До этого он выигрывал, причем «сухо», оба матча евроотбора в 2006-2007 годах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в резкий прогресс эстонцев. Так что можно тут снова ставить на победу национальной команды Израиля, более того, уместно применить и фору «-1,0 забитый мяч» (коэффициент – 1,77).