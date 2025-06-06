7 июня на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Албании сыграет против сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Албания

Команда достаточно давно играет под руководством Силвиньо. Известный в прошлом латераль, до этого он, откровенно говоря, не добивался успеха как наставник – но сумел вывести новых подопечных на второй в их истории Евро. Да, там не вышли в плей-офф, но как минимум не провалились: минимально уступили Италии с Испанией, а у Хорватии даже отобрали очки, сыграв вничью. Потом была противоречивая Лига наций, в которой до последнего боролись за первое место, но в итоге закончили четвертыми, понизившись в классе.

В квалификации пока что, в марте, сборная проявила себя ожидаемо. Она проиграла 0-2 на выезде безоговорочному фавориту, Англии, а потом реабилитировалась кое-как перед болельщиками, разгромив 3-0 дома главного аутсайдера – Андорру. Вот сейчас будет шанс показать свой реальный потенциал.

Сербия

Сборная уже не первый цикл провела под руководством Стойковича. Тот не раз уже реализовывал одинаковый сценарий: добивался успеха в квалификации, но неудачно проявлял себя со своими подопечными на финальных турнирах. Вот и выйдя на Евро, не победили там: поражение Англии и пара ничьих.

В Лиге наций у команды получилось показать себя относительно неплохо. Получилось набрать в компании с Испанией, Данией и Швейцарией 6 очков, опередив последних. А потом сербы отстояли свое право оставаться в дивизионе А этого турнира в непростом противостоянии с соседней Австрией – после результативной ничьей на выезде оформили уверенные 2-0 на своем поле.

Статистика личных встреч

Сборные были соперниками в отборе на Евро-2016. Тогда албанцам дали техническую победу на выезде из-за поведения болельщиков, но потом сербы сумели на выезде оформить 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что противостояние будет зрелищным. Но все же потенциал гостей выше – рискнем поставить, что они обыграют принципиального соперника на его поле (коэффициент – 2,08).