Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Поединок состоится 7 июня в 21:45 по Киеву
7 июня на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Албании сыграет против сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Албания
Команда достаточно давно играет под руководством Силвиньо. Известный в прошлом латераль, до этого он, откровенно говоря, не добивался успеха как наставник – но сумел вывести новых подопечных на второй в их истории Евро. Да, там не вышли в плей-офф, но как минимум не провалились: минимально уступили Италии с Испанией, а у Хорватии даже отобрали очки, сыграв вничью. Потом была противоречивая Лига наций, в которой до последнего боролись за первое место, но в итоге закончили четвертыми, понизившись в классе.
В квалификации пока что, в марте, сборная проявила себя ожидаемо. Она проиграла 0-2 на выезде безоговорочному фавориту, Англии, а потом реабилитировалась кое-как перед болельщиками, разгромив 3-0 дома главного аутсайдера – Андорру. Вот сейчас будет шанс показать свой реальный потенциал.
Сербия
Сборная уже не первый цикл провела под руководством Стойковича. Тот не раз уже реализовывал одинаковый сценарий: добивался успеха в квалификации, но неудачно проявлял себя со своими подопечными на финальных турнирах. Вот и выйдя на Евро, не победили там: поражение Англии и пара ничьих.
В Лиге наций у команды получилось показать себя относительно неплохо. Получилось набрать в компании с Испанией, Данией и Швейцарией 6 очков, опередив последних. А потом сербы отстояли свое право оставаться в дивизионе А этого турнира в непростом противостоянии с соседней Австрией – после результативной ничьей на выезде оформили уверенные 2-0 на своем поле.
Статистика личных встреч
Сборные были соперниками в отборе на Евро-2016. Тогда албанцам дали техническую победу на выезде из-за поведения болельщиков, но потом сербы сумели на выезде оформить 2-0.
Прогноз
Букмекерские конторы не верят, что противостояние будет зрелищным. Но все же потенциал гостей выше – рискнем поставить, что они обыграют принципиального соперника на его поле (коэффициент – 2,08).
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек Динамо намерен вернуть себе место в команде Реброва
Роль украинца при новом тренере не изменится