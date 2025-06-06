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ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
07.06.2025 21:45 - : -
Сербия
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 17:24 |
57
0

Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 7 июня в 21:45 по Киеву

06 июня 2025, 17:24 |
57
0
Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Албании сыграет против сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Албания

Команда достаточно давно играет под руководством Силвиньо. Известный в прошлом латераль, до этого он, откровенно говоря, не добивался успеха как наставник – но сумел вывести новых подопечных на второй в их истории Евро. Да, там не вышли в плей-офф, но как минимум не провалились: минимально уступили Италии с Испанией, а у Хорватии даже отобрали очки, сыграв вничью. Потом была противоречивая Лига наций, в которой до последнего боролись за первое место, но в итоге закончили четвертыми, понизившись в классе.

В квалификации пока что, в марте, сборная проявила себя ожидаемо. Она проиграла 0-2 на выезде безоговорочному фавориту, Англии, а потом реабилитировалась кое-как перед болельщиками, разгромив 3-0 дома главного аутсайдера – Андорру. Вот сейчас будет шанс показать свой реальный потенциал.

Сербия

Сборная уже не первый цикл провела под руководством Стойковича. Тот не раз уже реализовывал одинаковый сценарий: добивался успеха в квалификации, но неудачно проявлял себя со своими подопечными на финальных турнирах. Вот и выйдя на Евро, не победили там: поражение Англии и пара ничьих.

В Лиге наций у команды получилось показать себя относительно неплохо. Получилось набрать в компании с Испанией, Данией и Швейцарией 6 очков, опередив последних. А потом сербы отстояли свое право оставаться в дивизионе А этого турнира в непростом противостоянии с соседней Австрией – после результативной ничьей на выезде оформили уверенные 2-0 на своем поле.

Статистика личных встреч

Сборные были соперниками в отборе на Евро-2016. Тогда албанцам дали техническую победу на выезде из-за поведения болельщиков, но потом сербы сумели на выезде оформить 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что противостояние будет зрелищным. Но все же потенциал гостей выше – рискнем поставить, что они обыграют принципиального соперника на его поле (коэффициент – 2,08).

Прогноз Sport.ua
Албания
7 июня 2025 -
21:45
Сербия
Победа Сербии 2,08 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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