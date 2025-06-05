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  4. Марта Костюк и другие. Спортивная одежда на РГ 2025 демонстрирует стиль
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 17:32 | Обновлено 05 июня 2025, 17:33
189
3

Марта Костюк и другие. Спортивная одежда на РГ 2025 демонстрирует стиль

Теннисные коллекции размыли границы между спортом и стилем

05 июня 2025, 17:32 | Обновлено 05 июня 2025, 17:33
189
3
Марта Костюк и другие. Спортивная одежда на РГ 2025 демонстрирует стиль
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В этом году спортивная одежда теннисистов на Ролан Гаррос размыла границы между спортом и стилем больше, чем когда-либо прежде. От индивидуальной формы, разработанной игроками, до цветовых решений, достойных мемов – все это представлено на кортах парижского мейджора.

Для коллекции Ролан Гаррос 2025 дизайнерская команда Wilson вдохновилась турниром 1999 года, создав модели в «солнечных оттенках, потрясающе смотрящихся на красной глине» – как, например, на Канадке Виктории Мбоко и американке Алисии Паркс. «Это и было нашей главной целью: не просто обратиться к историческому моменту, но и сделать так, чтобы все, что мы создаем, идеально смотрелось на красном покрытии», – рассказала Джоэль Майклофф, вице-президент Wilson по дизайну спортивной одежды.

Первая теннисистка, одетая Wilson с головы до ног, Марта Костюк выступила в специальной версии своего фирменного платья Updown Court Dress в цвете «Chinois Green». «Наша цель – разрабатывать спортивную одежду с технологичностью, настолько незаметной, что все, что видишь – это стиль, который хочется носить каждый день», – добавляет Майклофф. – «Вместо того чтобы кричать о технологиях, мы прячем их: встраиваем функциональные решения в каждый элемент, делая каждую вещь готовой к настоящей работе и поту».

Действующий чемпион Карлос Алькарас выбрал комплект от Nike: бело-черно-голубую футболку Slam Advantage и черные шорты. Вне корта он дополнял образ поло с длинным рукавом в стиле регби.

В наряде цвета зелени и неба, ставшем источником множества мемов про Луиджи, на кортах появился первая ракетка мира Янник Синнер. «Да, это забавно, правда?» – сказал он Tennis.com, комментируя онлайн-обсуждение. – «Иногда нужно видеть и веселую сторону. Это что-то новое, и, думаю, время от времени такие перемены нужны – иначе становится слишком скучно».

Японка Наоми Осака рассказала, что ее образ вдохновлен сакурой – это вторая из четырех цветочных коллекций, которые она создала к каждому из турниров Большого шлема этого года. «Я действительно в восторге от этого комплекта, потому что сама его разработала. Не знаю, почему Nike вообще разрешают мне этим заниматься!» – сказала она в интервью Tennis.com до начала турнира.

Спортсмены Yonex, включая Елену Рыбакину и Каспера Рууда, представили коллекцию бренда для Ролан Гаррос 2025 в оттенках мятно-зеленого и темно-синего. Одежда выполнена с дышащими вставками из сетки и геометрическим узором, который контрастировал с красно-оранжевым глиняным покрытием кортов.

Финалистка прошлых лет Коко Гауфф продемонстрировала два наряда: голубовато-серое платье с боди на бретелях и асимметричной плиссированной юбкой, а также более темный его вариант. Однако вне корта ее особенно обсуждали из-за стильной кожаной куртки Vanson Leathers, в которой она появлялась до и после матчей. «Я увидела куртку на этой неделе и подумала: вау, она огонь… Думаю, она очень крутая», – рассказала Гауфф Tennis.com. – «Мне кажется, она идеально передает атмосферу Парижа и придает уверенности, когда я выхожу на корт».

«Big Foe» (Фрэнсис Тиафо) добился прорыва на грунте – впервые в карьере он вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема на этом покрытии. Но не только игра привлекала внимание – его стиль тоже не остался незамеченным. В качестве глобального амбассадора бренда Lululemon Тиафо выступал в полностью скоординированном комплекте «pool party blue» из мужской теннисной коллекции бренда. Даже его кроссовки K-Swiss Ultrashot 4 были подобраны в тон.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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Комментарии 3
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Обсервер Влад
Хто така Марта Костюк? А, це та, хто бездарно вилетіла ще в першому раунді РГ 2 тижні тому? Ніхто такої не пам'ятає
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