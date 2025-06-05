Сенсационная Буассон заработала на РГ-2025 в 5 раз больше, чем за карьеру

22-летняя французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) стала главной сенсацией Открытого чемпионата Франции 2025.

Буассон, которая впервые в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam, уже успела пройти третью ракетку мира Джессику Пегулу и шестую ракетку Мирру Андрееву. Уже сегодня, 5 июня, она поборется против Коко Гауфф за выход в решающий матч Ролан Гаррос.

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Лоис гарантировано поднимется в топ-70 по итогам РГ-2025. Перед стартом слэма была 24-й ракеткой Франции, а с понедельника станет первой.

Еще более впечатляющая ситуация с ее призовыми. За всю карьеру до выступлений в Париже Буассон заработала 148 тысяч долларов. А на французском мейджоре она уже гарантировала себе чек в 785 тысяч, что больше в пять раз.