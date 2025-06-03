Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай), получившие первый номер турнирного посева, в трех сетах проиграли тандему Алисия Барнетт (Великобритания) / Эликсан Лешемия (Франция) за 1 час и 28 минут.

WTA 125 Бирмингем. Трава. Пары. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) [1] – Алисия Барнетт (Великобритания) / Эликсан Лешемия (Франция) – 6:4, 1:6, 6:10

Киченок и Ифань провели третий совместный турнир. До этого они принимали участие на грунтовых турнирах в Штутгарте и Мадриде.