Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире в Бирмингеме
WTA
03 июня 2025, 22:48 |
58
0

Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире в Бирмингеме

Украинка и ее напарница Сюй Ифань проиграли тандему Барнетт / Лешемия

03 июня 2025, 22:48 |
58
0
Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире в Бирмингеме
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай), получившие первый номер турнирного посева, в трех сетах проиграли тандему Алисия Барнетт (Великобритания) / Эликсан Лешемия (Франция) за 1 час и 28 минут.

WTA 125 Бирмингем. Трава. Пары. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) [1] – Алисия Барнетт (Великобритания) / Эликсан Лешемия (Франция) – 6:4, 1:6, 6:10

Киченок и Ифань провели третий совместный турнир. До этого они принимали участие на грунтовых турнирах в Штутгарте и Мадриде.

По теме:
Снигур проиграла первый матч на траве в 2025 году
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур сыграет в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме
WTA Бирмингем Надежда Киченок Сюй Ифань Алисия Барнетт Эликсан Лешемия
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Футбол | 02 июня 2025, 23:29 3
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина

Украинский вратарь может перейти в клуб Наполи

Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Футбол | 02 июня 2025, 23:59 56
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?

Харьковская команда осталась на следующий сезон без домашней арены

Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Футбол | 03.06.2025, 16:55
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Футбол | 03.06.2025, 09:36
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2025, 22:01
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
01.06.2025, 17:31 11
Теннис
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 21
Теннис
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
02.06.2025, 20:21
Теннис
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем