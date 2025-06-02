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  4. ФОТО. Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на центральный корт Ролан Гаррос
Лига чемпионов
02 июня 2025, 17:29 |
473
1

ФОТО. Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на центральный корт Ролан Гаррос

Усман и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пришли на матч Джоковича и Норри

02 июня 2025, 17:29 |
473
1
ФОТО. Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на центральный корт Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Звездный французский форвард ПСЖ Усман Дембеле принес трофей Лиги чемпионов 2024/25 на центральный корт Открытого чемпионата Франции 2025 имени Филиппа-Шатрие.

Дембеле похвастался титулом перед стартом матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Кэмероном Норри. На трибунах арены также присутствует президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Норри – Джокович.

31 мая ПСЖ завоевал главный еврокубковый трофей после победы над Интером в финале со счетом 5:0. Дембеле в том поединке оформил дубль из ассистов, а УЕФА признал его лучшим игроком турнира.

Дембеле не впервые появляется на РГ-2025. Усман провел жеребьевку мужского и женского одиночных разрядов 22 мая.

ФОТО. Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на центральный корт Ролан Гаррос

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Настаящій хфранзускій мушкітьор бл  
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