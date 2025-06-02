Звездный французский форвард ПСЖ Усман Дембеле принес трофей Лиги чемпионов 2024/25 на центральный корт Открытого чемпионата Франции 2025 имени Филиппа-Шатрие.

Дембеле похвастался титулом перед стартом матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Кэмероном Норри. На трибунах арены также присутствует президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Норри – Джокович.

31 мая ПСЖ завоевал главный еврокубковый трофей после победы над Интером в финале со счетом 5:0. Дембеле в том поединке оформил дубль из ассистов, а УЕФА признал его лучшим игроком турнира.

Дембеле не впервые появляется на РГ-2025. Усман провел жеребьевку мужского и женского одиночных разрядов 22 мая.

ФОТО. Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на центральный корт Ролан Гаррос