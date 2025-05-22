22 мая в Париже состоялась церемония жеребьевки основных сеток в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису.

На церемонию был приглашен 28-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле, который вместе с командой 31 мая поборется за трофей Лиги чемпионов 2024/25 в финале против миланского Интера.

Дембеле вытаскивал из трофея сеяных игроков, в том числе и двух украинок: Элину Свитолину и Марту Костюк.

Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток:

Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез

Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез Марта Костюк [26] – квалифаерка

Марта Костюк [26] – квалифаерка Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC]

Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC] Ангелина Калинина – Элина Аванесян

ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025