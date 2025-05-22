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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 17:09 |
528
0

ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025

Усман Дембеле принял участие в церемонии жеребьевки французского мейджора

22 мая 2025, 17:09 |
528
0
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
Twitter. Усман Дембеле

22 мая в Париже состоялась церемония жеребьевки основных сеток в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису.

На церемонию был приглашен 28-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле, который вместе с командой 31 мая поборется за трофей Лиги чемпионов 2024/25 в финале против миланского Интера.

Дембеле вытаскивал из трофея сеяных игроков, в том числе и двух украинок: Элину Свитолину и Марту Костюк.

Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток:

  • Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез
  • Марта Костюк [26] – квалифаерка
  • Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC]
  • Ангелина Калинина – Элина Аванесян

ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025

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фото Ролан Гаррос 2025 Усман Дембеле Марта Костюк Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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