ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
Усман Дембеле принял участие в церемонии жеребьевки французского мейджора
22 мая в Париже состоялась церемония жеребьевки основных сеток в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису.
На церемонию был приглашен 28-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле, который вместе с командой 31 мая поборется за трофей Лиги чемпионов 2024/25 в финале против миланского Интера.
Дембеле вытаскивал из трофея сеяных игроков, в том числе и двух украинок: Элину Свитолину и Марту Костюк.
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток:
- Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез
- Марта Костюк [26] – квалифаерка
- Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC]
- Ангелина Калинина – Элина Аванесян
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем хочет получать доверие от нового тренера
Юлия в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек во втором раунде отбора к мейджору