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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 11:59 |
27
0

Кэмерон Норри – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

02 июня 2025, 11:59 |
27
0
Кэмерон Норри – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корт имени Филлипа-Шатрие выйдут Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 81) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 5:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Александра Зверева, либо против Таллона Грикспора.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Кэмерон Норри Новак Джокович смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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