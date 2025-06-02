Кэмерон Норри – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корт имени Филлипа-Шатрие выйдут Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 81) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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Это будет шестая встреча соперников. Счет 5:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Александра Зверева, либо против Таллона Грикспора.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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