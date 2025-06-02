2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в женском и мужском одиночных разрядах, а также будут сыграны поединки второго раунда у юниоров.

В понедельник в Париже выступит только один представитель Украины – Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/16 финала

Корт №7. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Никита Белозерцев [14] – Джек Секорд