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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 03:47 | Обновлено 02 июня 2025, 04:09
91
0

Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня

В понедельник в Париже из представителей Украины сыграет только Никита Белозерцев

02 июня 2025, 03:47 | Обновлено 02 июня 2025, 04:09
91
0
Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня
БТУ. Никита Белозерцев

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в женском и мужском одиночных разрядах, а также будут сыграны поединки второго раунда у юниоров.

В понедельник в Париже выступит только один представитель Украины – Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/16 финала

Корт №7. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Никита Белозерцев [14] – Джек Секорд

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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