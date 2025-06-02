Ролан Гаррос02 июня 2025, 03:47 | Обновлено 02 июня 2025, 04:09
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Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня
В понедельник в Париже из представителей Украины сыграет только Никита Белозерцев
02 июня 2025, 03:47 | Обновлено 02 июня 2025, 04:09
91
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2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в женском и мужском одиночных разрядах, а также будут сыграны поединки второго раунда у юниоров.
В понедельник в Париже выступит только один представитель Украины – Никита Белозерцев.
Расписание матчей украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 2 июня
Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. 1/16 финала
Корт №7. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Никита Белозерцев [14] – Джек Секорд
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