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Суперкубок УЕФА
01 июня 2025, 12:41 | Обновлено 01 июня 2025, 12:43
1668
0

Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?

ПСЖ и Тоттенхэм поборются за трофей 13 августа в итальянской Удине

01 июня 2025, 12:41 | Обновлено 01 июня 2025, 12:43
1668
0
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?
УЕФА

31 мая на Альянц Арене в Мюнхене состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и Интером, где победу со счетом 5:0 одержал французский коллектив.

Париже стали не только победителями самого престижного еврокубка, но и получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2025.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником столичной команды Франции будет обладатель титула Лиги Европы в уже завершившемся сезоне – лондонский Тоттенхэм. Шпоры в решающем поединке ЛЕ 21 мая одолели Манчестер Юнайтед 1:0.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 13 августа в итальянской Удине на стадионе Дачия Арена (Фриули) [вместимость – 25 144].

Для ПСЖ это будет вторая попытка завоевать этот еврокубковый трофей. В 1996 году парижане в двух играх (тогда был двухматчевый формат) разгромно проиграли Ювентусу с общим счетом 2:9. Для Тоттенхэм это будет первый финал Суперкубка УЕФА.

В 2024 году обладателем Суперкубка УЕФА стал мадридский Реал, который обыграл Аталанту 2:0.

🏆 Суперкубок УЕФА 2025. 13 августа

🏟 Дачия Арена, Удине (Италия)

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

Инфографика

Стадион Дачия Арена (Фриули)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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