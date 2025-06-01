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  4. Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Лига чемпионов
01 июня 2025, 04:01 |
469
0

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?

31 мая парижане разгромили Интер в финале главного еврокубка со счетом 5:0

01 июня 2025, 04:01 |
469
0
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Интер.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан.

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За выигранный финал главного еврокубка ПСЖ получил 25 миллионов евро. Но это далеко не весь чек столичного клуба Франции.

Всего за выступления в ЛЧ в этой кампании подопечные Луиса Энрике заработали 163 миллиона евро – рекордные призовые соревнований. Такую сумму парижане гарантировали себе благодаря успешному выступлению в основном этапе турнира и плей-офф.

Для сравнения, Челси за трофей Лиги конференций получил чуть больше 18 млн, а Тоттенхэм, который стал победителем Лиги Европы, забрал около 25 млн.

Видеообзор матча ПСЖ – Интер (5:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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