ФОТО. Награждение ПСЖ: первый для клуба трофей Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 состоялся 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«ПСЖ» одержал уверенную победу над «Интером» со счетом 5:0, завоевав свой первый титул в этом турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче на 12-й минуте забил Ашраф Хакими. На 20-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество «ПСЖ», а на 63-й минуте он же оформил дубль, доведя счет до 3:0. Хвича Кварацхелия забил 4-й гол на 73-й минуте, а точку в матче поставил Сенни Маюлу на 86-й минуте.

Эта победа стала исторической для «ПСЖ», так как парижский клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, став лишь вторым французским клубом после «Марселя» (1993), добившимся этого успеха.

Лига чемпионов 2024/25

Финал, 31 мая 2025

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия) – 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлу, 86

ФОТО. Награждение ПСЖ: трофей Лиги чемпионов