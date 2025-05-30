Трехкратная финалистка Grand Slam выступила с защитой женского тенниса

Теннисистка из Туниса Онс Жабер выступила с эмоциональным заявлением в социальных сетях спустя несколько часов после того, как директор турнира Ролан Гаррос Амели Моресмо защитила спорную политику расписания матчей. Жабер обратила внимание на то, что уже два года подряд вечерние сессии турнира не возглавляют женские одиночные матчи, и раскритиковала организаторов за недооценку женского тенниса.

30 мая утром Моресмо объяснила, почему приоритет в вечерних матчах отдается мужчинам, и отвергла обвинения в том, что таким решением организаторы якобы дают понять, что женщины и девушки «недостойны» быть в центре внимания. Однако трехкратная финалистка турниров Большого шлема Жабер, по-видимому, уже ознакомилась с ее словами и опубликовала пронзительное заявление, в котором отдала дань уважения своим коллегам и одновременно раскритиковала тех, кто не проявляет уважения к женщинам в теннисе.

«Многим выдающимся спортсменкам говорили одно и то же снова и снова. Что никто не смотрит. Что никому не интересно. Что женский спорт не трогает душу.

Суждения быстро выносят те, кто даже ни разу не посмотрел матч целиком. Один пустой стадион становится доказательством. А полные трибуны? Удобно игнорируются. Одна ошибочная подача попадает в заголовки. Сотни потрясающих розыгрышей? Забываются.

Тем не менее, они выходят на корт. Они борются. Они несут этот спорт на своих плечах. Когда женщина выигрывает 6:0, 6:0 – это называют скучным матчем. Слишком легко. Когда мужчина делает то же самое – это «доминирование», «сила», «неудержимая мощь».

Когда женщины играют мощно – им говорят, что они играют как мужчины. Как будто сила, скорость и агрессия не имеют места в женском теннисе. Если они празднуют – их считают слишком эмоциональными. Если нет – холодными. Слишком громкими. Слишком тихими. Слишком многими. Никогда – просто подходящими. И тем не менее, женский теннис продолжает расти».

В продолжение Жабер подчеркнула заслуги некоторых своих соперниц.

«Коко Гауфф играет с безграничной уверенностью. Арина Соболенко – с несравненной мощью. Ига Свентек доминирует с хладнокровием и точностью. Джессика Пегула отличается непреклонной стабильностью.

Паула Бадоса проходит через каждый шторм. Жасмин Паолини зажигает корт огнем и отвагой. Елена Рыбакина – собранная и смертоносная. Наоми Осака открыто рассказала о своих трудностях вне корта, но продолжила выходить на него.

Винус и Серена Уильямс разрушили барьеры и затем побили рекорды. Женский теннис полон историй. Величия. Битвы. Благородства под давлением. Но многие по-прежнему предпочитают не замечать. Не слушать. Не заботиться.

Но вера не обязательна. Разрешения никто не просит. Уважение может быть отложено, но прогресс не ждет. Поэтому, когда вы читаете заголовки «никто не смотрит» – вспомните: полные трибуны никогда не входили в их повестку.

Когда говорят «слишком легко» — присмотритесь: на эту легкость ушли годы. Когда утверждают, что женщины не играют мощно – посмотрите снова. И на этот раз – честно. Женский теннис не просит, чтобы его заметили. Он уже сияет».

В заключение Жабер отметила, что ее слова не направлены против мужского тенниса.

«Никто не отрицает величия мужской игры. Но уважение к одной части спорта не должно означать игнорирование другой. Женский теннис создает свое наследие – громко, ярко, и слишком долго без должного признания.

С уважением. Игрок, выбравшая ракетку из страсти, и чтущая каждую женщину, сражающуюся за свое место на корте».

Это выступление Жабер стало реакцией на слова Моресмо, которая ранее заявила:

«Вы имеете в виду Онс Жабер? Что касается вечерней сессии – ничего не изменилось по сравнению с предыдущими годами. У нас только один матч в вечернем расписании. Мы не можем это менять. Мы также должны учитывать возможную продолжительность игры, особенно при 15 тысячах зрителей. Поскольку у мужчин матчи проходят до трех побед, это минимум три сета. Поэтому сложно сделать по-другому».

При этом Моресмо категорически отвергла обвинения в дискриминации женщин.

Тем временем тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл поддержал позицию Жабер и обратился к руководству Федерации тенниса Франции:

«Хорошо сказано, Онс. Федерация может начать с того, чтобы включить женские матчи в вечерние сессии на Шатрие. Рост идет снизу вверх. Уважение – сверху вниз».