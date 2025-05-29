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  4. Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»
Лига конференций
29 мая 2025, 03:13 |
95
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Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»

Лучший игрок финала Лиги конференций пояснил, как Челси удалось обыграть Бетис (4:1)

29 мая 2025, 03:13 |
95
0
Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер атаки лондонского Челси Коул Палмер высказался после финального матча Лиги конференций 2024/25, в котором пенсионеры переиграли Бетис со счетом 4:1 и взяли трофей еврокубка:

«Мы просто увеличили интенсивность и показали хорошую игру во втором тайме. Мне надоело катать мяч и просто отдавать его назад и в стороны.

При первом голе было немного свободного пространства, и я увидел, что Энцо забегает. Во втором случае – то же самое. Мне кажется, что мы снова продемонстрировали хороший характер , сумев отыграться».

По итогам поединка Палмер, который отдал два ассиста, был признан лучшим игроком техническими наблюдателями УЕФА.

Защитник Челси Леви Колуилл:

«Вы видите, как сейчас празднуют болельщики, это показывает, как много это для них значит. Мы знали, что Бетис – очень хорошая команда. Они играли с большим желанием, но нам просто нужно было дождаться своего момента».

Капитан Челси Рис Джеймс:

«Это прекрасное чувство [выиграть трофей]. Мы знали, что игра будет тяжелой; в первом тайме они нам сильно мешали. Они забили гол в начале матча, и это нас выбило из колеи. По мере развития игры мы вошли в ритм».

Защитник Тосин Адарабиойо: «Коул Палмер? Если вы видели, что он сегодня сделал, то это было просто безумие. Два гола, которые полностью изменили ход игры. Вот что он умеет».

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

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Леви Колуилл Тосин Адарабиойо Коул Палмер Рис Джеймс Лига конференций Бетис Челси Бетис - Челси пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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