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  4. Сколько заработал Челси за выигранный трофей Лиги конференций 2024/25?
Лига конференций
29 мая 2025, 05:42 |
923
0

Сколько заработал Челси за выигранный трофей Лиги конференций 2024/25?

28 мая пенсионеры переиграли Бетис со счетом 4:1 в финале еврокубка

29 мая 2025, 05:42 |
923
0
Сколько заработал Челси за выигранный трофей Лиги конференций 2024/25?
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За победу в финале лондонцы получили 5,860 млн фунтов стерлингов. Но еще до финала у синих были гарантированные £9,830 млн за успешные выступления в основном этапе лиги и плей-офф, поэтому общий чек составил £15,690 млн.

Для сравнения, Тоттенхэм (таже лондонская команда), который стал победителем Лиги Европы, за выступления во втором по силе еврокубке заработал в общем 21 млн фунтов стерлингов. Также стоит отметить, что и Челси, и Тоттенхэм в следующем сезоне выступят в основном этапе Лиги чемпионов, а это уже гарантированные £15,587 млн.

Челси стал первым клубом в истории, который выиграл все пять трофеев под эгидой УЕФА: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА.

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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