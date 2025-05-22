Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0
21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.
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За выигранный трофей Тоттенхэм получил 10,95 млн фунтов стерлингов. Но это не все призовые лондонцев. Благодаря победам в основном этапе турнира и успешному прохождению плей-офф коллектив Ангелоса Постекоглу гарантировал себе еще £10,05 млн.
Общий чек Тоттенхэма составил 21 млн фунтов стерлингов. А красные дьяволы за выступления в ЛЕ заработали в общей сложности £15,5 млн.
Для шпор этот трофей стал первым с 2008 году и четвертым на евроарене. Первым был Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды триумфировала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.
Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)
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