Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

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За выигранный трофей Тоттенхэм получил 10,95 млн фунтов стерлингов. Но это не все призовые лондонцев. Благодаря победам в основном этапе турнира и успешному прохождению плей-офф коллектив Ангелоса Постекоглу гарантировал себе еще £10,05 млн.

Общий чек Тоттенхэма составил 21 млн фунтов стерлингов. А красные дьяволы за выступления в ЛЕ заработали в общей сложности £15,5 млн.

Для шпор этот трофей стал первым с 2008 году и четвертым на евроарене. Первым был Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды триумфировала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)