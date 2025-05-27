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Украина. Вторая лига
27 мая 2025, 15:34 | Обновлено 27 мая 2025, 15:37
206
0

Локомотив Киев – Скала 1911 – 1:4. Видео голов и обзор матча

«Скала 1911» сыграет в матче за бронзовые медали Второй лиги

27 мая 2025, 15:34 | Обновлено 27 мая 2025, 15:37
206
0
Локомотив Киев – Скала 1911 – 1:4. Видео голов и обзор матча
ФК Скала 1911

В понедельник, 26 мая, состоялся матч плей-офф Второй лиги «Локомотив» Киев – «Скала 1911». Поединок завершился уверенной победой «Скалы 1911» со счетом 4:1.

«Скала 1911» открыла счет уже на 7-й минуте и в середине первого тайма вела 3:0. После перерыва Иван Романчук сократил отставание «Локомотива», и подарил киевскому клубу надежду. Но на 76-й минуте Ярослав Кравченко окончательно снял вопрос о победителе матча.

Теперь «Скала 1911» сыграет с ФК «Чернигов» за третье место во Второй Лиге. Победитель противостояния будет играть в переходных матчах с одной из команд Первой лиги.

Вторая лига. Плей-офф за право сыграть в матче за третье место, 26 мая

«Локомотив» Киев – «Скала 1911» – 1:4

Голы: Романчук 51 – Сагайдак 7, Лисовик 12, Гора 26, Кравченко 76

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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