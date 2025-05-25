Локомотив – Скала 1911. Прогноз и анонс на полуфинал плей-офф Второй лиги

В понедельник, 26 мая состоится полуфинал борьбы за 3-е место Второй лиги Украины между киевским «Локомотивом» и «Скалой 1911». По Киеву матч стартует в 13:00.

Локомотив

Киевская команда за 18 игр Второй лиги набрала 30 очков и заняла 3 место в группе Б, которое и дало ей право соревноваться за бронзу чемпионата и возможное повышение в классе. Однако все решалось в последний момент, ведь если бы не ничья «Александрии-2» в игре с «Чайкой», «Локомотив» завершил бы сезон на 4-й позиции. Из Кубка Украины коллектив вылетел еще на стадии 1/64 от «Металлиста 1925».

Скала 1911

По итогам основной части сезона команда заняла 3-е место в группе А, набрав 33 очка. Такое же количество баллов имел недавно расформированный «Рух-2», но благодаря лучшей статистике в очных поединках именно он находился на 2-й строчке. В Кубке Украины «Скала 1911» выбила чемпиона Первой лиги «Эпицентр» в 1/64 финала, однако потерпела поражение в игре против «Миная» в следующем же раунде.

Личные встречи

Команды дважды встречались в рамках Второй лиги в прошлом сезоне, и каждая из них одержала по 1 победе над соперником. «Скала 1911» разгромила киевлян в игре 1-го круга со счетом 4:1, а те в свою очередь взяли реванш 2:0 в ответном матче.

Интересные факты

В последних 5 играх обе команды одержали по 4 победы и 1 раз сыграли вничью. «Скала 1911» дала осечку в игре против «ФК Вильховцы, а «Локомотив» не сумел переиграть «Металлист 1925 2».

В последних 5 выездных матчах Второй лиги «Скала 1911» одержала 4 победы, не удалось победить только чемпиона группы «ФК Пробий».

Среди всех команд чемпионата только «Пробий» (42) и «Полесье 2» (33) имеют больше забитых голов, чем «Скала 1911» – 31 мяч.

В 9 домашних играх Второй лиги «Локомотив» получил всего 13 очков – 6-й лучший показатель среди команд группы Б.

Возможные стартовые составы

Локомотив: Белименко – Багрий, Назаренко, Мячин, Ярмак – Пуди, Васько, Ершов, Мордас – Чернецкий, Сахненко

Скала 1911: Архипчук – Сагайдак, Николишин, Гарькавенко, Янюк – Гудзинский – Гора, Ралюченко, Леший – Кравченко, Фесенко

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.