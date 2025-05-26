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Вторая лига
Скала 1911
26.05.2025 13:00 - : -
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
26 мая 2025, 05:47 | Обновлено 26 мая 2025, 06:00
124
0

Скала 1911 – Локомотив. Плей-офф Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 мая в 13:00 матч плей-офф за выход в Первую лигу

26 мая 2025, 05:47 | Обновлено 26 мая 2025, 06:00
124
0
Скала 1911 – Локомотив. Плей-офф Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE
ФК Локомотив Киев

26 мая в 13:00 состоится плей-офф Второй лиги за повышение в классе.

Во Второй лиге после снятия Руха-2 сложилась запутанная ситуация с переходными матчами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Скала 1911 Стрый и Локомотив Киев, занявшие третьи места в группах, определят команду, которая сыграет против Чернигова в плей-офф за третье место во Второй лиге сезона 2024/25.

Победитель матча за третье место затем выйдет в переходной плей-офф за право участия повыситься в классе, в котором соперником будет одна из команд Первой лиги (ФСК Мариуполь, Металлург Запорожье, Минай, Подолье Хмельницкий).

Вторая лига. Плей-офф. 28 мая 2025 года

13:00. Скала 1911 Стрый – Локомотив Киев

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн переходные матчи Локомотив Киев Скала 1911 Стрый
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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