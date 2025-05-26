Скала 1911 – Локомотив. Плей-офф Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE

26 мая в 13:00 состоится плей-офф Второй лиги за повышение в классе.

Во Второй лиге после снятия Руха-2 сложилась запутанная ситуация с переходными матчами.

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Скала 1911 Стрый и Локомотив Киев, занявшие третьи места в группах, определят команду, которая сыграет против Чернигова в плей-офф за третье место во Второй лиге сезона 2024/25.

Победитель матча за третье место затем выйдет в переходной плей-офф за право участия повыситься в классе, в котором соперником будет одна из команд Первой лиги (ФСК Мариуполь, Металлург Запорожье, Минай, Подолье Хмельницкий).

Вторая лига. Плей-офф. 28 мая 2025 года

13:00. Скала 1911 Стрый – Локомотив Киев