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Вторая лига
Скала 1911
26.05.2025 13:00 – FT 4 : 1
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
26 мая 2025, 16:11 | Обновлено 26 мая 2025, 17:06
683
1

Вторая лига. Скала 1911 разгромила Локомотив и вышла на ФК Чернигов

«Скала 1911» поборется за бронзовые медали Второй лиги

26 мая 2025, 16:11 | Обновлено 26 мая 2025, 17:06
683
1
Вторая лига. Скала 1911 разгромила Локомотив и вышла на ФК Чернигов
ФК Скала 1911

В понедельник, 26 мая, состоялся матч плей-офф Второй лиги «Локомотив» Киев – «Скала 1911». Поединок завершился победой «Скалы 1911» со счетом 4:1.

«Скала 1911» открыла счет на 7-й минуте и уже в середине первого тайма вела 3:0. После перерыва Иван Романчук сократил отставание «Локомотива», но на этом успехи киевского клуба закончились. А на 76-й минуте Ярослав Кравченко окончательно снял вопрос о победителе матча.

Теперь «Скала 1911» сыграет с ФК «Чернигов» за третье место во Второй Лиге. А сильнейший в битве за бронзу будет играть в переходных матчах с одной из команд Первой лиги.

Вторая лига. Плей-офф за право сыграть в матче за третье место, 26 мая

«Локомотив» Киев – «Скала 1911» – 1:4

Голы: Романчук 51 – Сагайдак 7, Лисовик 12, Гора 26, Кравченко 76

Видеозапись матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Кравченко (Скала 1911).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Романчук (Локомотив Киев).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Гора (Скала 1911).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Сагайдак (Скала 1911).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Чернигов Локомотив Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Singularis
Что им Локомотив? Они чуть Динамо из кубка не выбили когда то. 1:1, 1:1, и 0:1 в добавке пропустили.
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