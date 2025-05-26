Вторая лига. Скала 1911 разгромила Локомотив и вышла на ФК Чернигов
«Скала 1911» поборется за бронзовые медали Второй лиги
В понедельник, 26 мая, состоялся матч плей-офф Второй лиги «Локомотив» Киев – «Скала 1911». Поединок завершился победой «Скалы 1911» со счетом 4:1.
«Скала 1911» открыла счет на 7-й минуте и уже в середине первого тайма вела 3:0. После перерыва Иван Романчук сократил отставание «Локомотива», но на этом успехи киевского клуба закончились. А на 76-й минуте Ярослав Кравченко окончательно снял вопрос о победителе матча.
Теперь «Скала 1911» сыграет с ФК «Чернигов» за третье место во Второй Лиге. А сильнейший в битве за бронзу будет играть в переходных матчах с одной из команд Первой лиги.
Вторая лига. Плей-офф за право сыграть в матче за третье место, 26 мая
«Локомотив» Киев – «Скала 1911» – 1:4
Голы: Романчук 51 – Сагайдак 7, Лисовик 12, Гора 26, Кравченко 76
Видеозапись матча
События матча
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