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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 13:18 | Обновлено 27 мая 2025, 13:51
263
0

ЛИС: «Я не могла с этим играть. Первые месяцы были тяжелыми»

Немецкая теннисистка украинского происхождения рассказала о своем заболевании

27 мая 2025, 13:18 | Обновлено 27 мая 2025, 13:51
263
0
ЛИС: «Я не могла с этим играть. Первые месяцы были тяжелыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Первая ракетка Германии украинского происхождения Ева Лис рассказала на пресс-конференции турнира Ролан Гаррос в Париже о заболевании с которым ей приходится справляться на корте и в повседневной жизни.

«Постановка диагноза заняла некоторое время, потому что у меня были разные симптомы, но они появились не одновременно, поэтому мы не знали, что именно. У меня дома, в Гамбурге, есть врач, он со мной с 10 лет. Без него я бы не смогла играть в теннис. После того, как он оценил мои проблемы, у него возникла теория, что это может быть связано с артритом, спондилоартритом. Как только я это услышала, я просто рассмеялась. Я подумала, мол, ладно, я достаточно молодая, я не думаю, что у меня может быть такое заболевание. Так, после того, как мы поговорили с врачами, сделали несколько обследований и тому подобное, диагноз был поставлен.

Думаю, первые недели это было странно, потому что я не очень-то признавала все это. Примерно в это время у меня были худшие проблемы. Я не была на корте. Я не могла с этим играть. Да, я думаю, что мне важно было знать диагноз, чтобы знать, что делать, чтобы вернуться на корт. Врачи сказали мне, что это не помешает мне стать первой ракеткой, если меня правильно лечить. Так что я постоянно думала об этом. Первые месяцы были тяжелыми. Но у меня была замечательная семья, замечательные друзья, которые до сих пор есть, что, безусловно, помогло мне пройти через это не в одиночку.

Диагноз мне поставили в 2020 году. Сейчас 2025-й год и это первый год, когда я действительно могу сказать, что знаю, как с этим справляться, знаю, как справляться с моими тренировками, насколько сильно я могу нажать, когда пришло время действительно просто отдохнуть. Не буду врать, в последние недели у меня были дни, когда мое тело не делало того, что должно. Даже подготовка здесь, возможно, была на одну или две тренировки меньше, потому что это то, что я должен делать именно так. Я знаю, что если я дам своему телу время, оно восстановится. На следующий день я сильнее, чем когда-либо. Мне просто нужно найти правильный баланс между восстановлением и процессом тренировки».

В стартовом матче 1/64 финала Ролан Гаррос Ева в двух сетах переиграла американку Пейтон Стернс (WTA 28). Во втором круге французского мейджора на грунтовых кортах Парижа Лис сыграет против Виктории Мбоко (Канада, WTA 122), которая прошла квалификацию, а в первом раунде одолела Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 45).

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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