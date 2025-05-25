Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Ева Лис в статусе андердога переиграла Пейтон Стернс в 1/64 финала французского мейджора
Уроженка Киева Ева Лис (WTA 59), которая выступает под флагом Германии, успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025.
В 1/64 финала Ева в двух сетах выиграла у американки Пейтон Стернс (WTA 28) за 1 час и 20 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Пейтон Стернс (США) [28] – Ева Лис (Германия) – 0:6, 3:6
Перед стартом противостояния Пейтон считалась фавориткой матча, а на Еву коэффициент составлял выше 3.00.
Лис впервые сыграла против Стернс. За матч Ева отдала только одну свою подачу и закрыла поединок с четвертого матчбола.
Ева в третий раз в карьере играет на РГ-25 и впервые добыла победу в основной сетке слэма в Париже.
6:0 в первом сете в этой игре стал первой баранкой на Ролан Гаррос 2025. Уже потом в своих матчах партию со счетом 6:0 взяли Арина Соболенко (против Камиллы Рахимовой), Эмилиано Аранго (против Александры Эалы) и Виктория Голубич (против Петры Квитовой).
Во втором круге французского мейджора на грунтовых кортах Парижа Лис сыграет против Виктории Мбоко (Канада, WTA 122), которая прошла квалификацию, а в первом раунде одолела Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 45).
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Єврейська родина Єви Лис теж, напевно, виїхала з України в пошуках кращого життя.
Коли економічна відстала та бідна Україна була непотрібна ... єврейська родина (як і багато інших євреїв) Єви Лис з легкістю виїхала та поміняла Україну на заможну Німеччину (в СРСР євреї спокійно виїжджали в США, Ізраїль, Великобританію).
Але з якого дива вболівати українцям за єврейку з німецьким паспортом ... це залишається загадкою.
Але більшість сучасних українців вірно та потужно цілують навіть дупи російськомовного татарина ахмєтова та антиукраїнських євреїв суркіса-коломойського-ярославського тощо.
Тому вболівати за єврейку Єву Лис з німецьки паспортом - це дрібниця.
Слава Україні, панове українці. Потужно та незламно вболіваємо за єврейку Єву Лис!
Все таки революція гідності не пройшла даремно для українців!