Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025

Уроженка Киева Ева Лис (WTA 59), которая выступает под флагом Германии, успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/64 финала Ева в двух сетах выиграла у американки Пейтон Стернс (WTA 28) за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Пейтон Стернс (США) [28] – Ева Лис (Германия) – 0:6, 3:6

Перед стартом противостояния Пейтон считалась фавориткой матча, а на Еву коэффициент составлял выше 3.00.

Лис впервые сыграла против Стернс. За матч Ева отдала только одну свою подачу и закрыла поединок с четвертого матчбола.

Ева в третий раз в карьере играет на РГ-25 и впервые добыла победу в основной сетке слэма в Париже.

6:0 в первом сете в этой игре стал первой баранкой на Ролан Гаррос 2025. Уже потом в своих матчах партию со счетом 6:0 взяли Арина Соболенко (против Камиллы Рахимовой), Эмилиано Аранго (против Александры Эалы) и Виктория Голубич (против Петры Квитовой).

Во втором круге французского мейджора на грунтовых кортах Парижа Лис сыграет против Виктории Мбоко (Канада, WTA 122), которая прошла квалификацию, а в первом раунде одолела Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 45).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine