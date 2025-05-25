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  4. Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 14:35 | Обновлено 25 мая 2025, 15:37
3134
7

Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025

Ева Лис в статусе андердога переиграла Пейтон Стернс в 1/64 финала французского мейджора

25 мая 2025, 14:35 | Обновлено 25 мая 2025, 15:37
3134
7
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Уроженка Киева Ева Лис (WTA 59), которая выступает под флагом Германии, успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/64 финала Ева в двух сетах выиграла у американки Пейтон Стернс (WTA 28) за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Пейтон Стернс (США) [28] – Ева Лис (Германия) – 0:6, 3:6

Перед стартом противостояния Пейтон считалась фавориткой матча, а на Еву коэффициент составлял выше 3.00.

Лис впервые сыграла против Стернс. За матч Ева отдала только одну свою подачу и закрыла поединок с четвертого матчбола.

Ева в третий раз в карьере играет на РГ-25 и впервые добыла победу в основной сетке слэма в Париже.

6:0 в первом сете в этой игре стал первой баранкой на Ролан Гаррос 2025. Уже потом в своих матчах партию со счетом 6:0 взяли Арина Соболенко (против Камиллы Рахимовой), Эмилиано Аранго (против Александры Эалы) и Виктория Голубич (против Петры Квитовой).

Во втором круге французского мейджора на грунтовых кортах Парижа Лис сыграет против Виктории Мбоко (Канада, WTA 122), которая прошла квалификацию, а в первом раунде одолела Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 45).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ева Лис Пейтон Стернс Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Sashamar
Ну так вже й сенсацію.   Це Пейтон створила сенсацію в Римі. А тут просто не дуже очікуваний, але цілком можливий результат. 
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+1
Андрій Заліщук
Крім Стернс, свій бублик отримали Квітова, Еала(!) і звичайно ж кацапка Рахімова, багато бубликів чую буде на цьому турнірі
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0
Nick.Grabowski
Євреї масово виїжджали з України в Німеччину в 1990-х та 2000-х. Бо там їм давали гарні підйомні та фінансували при переїзді, забезпечували всебічну та зручну інтеграцію в німецьке суспільство..
Єврейська родина Єви Лис теж, напевно, виїхала з України в пошуках кращого життя.
Коли економічна відстала та бідна Україна була непотрібна ... єврейська родина (як і багато інших євреїв) Єви Лис з легкістю виїхала та поміняла Україну на заможну Німеччину (в СРСР євреї спокійно виїжджали в США, Ізраїль, Великобританію).
Але з якого дива вболівати українцям за єврейку з німецьким паспортом ... це залишається загадкою.
Але більшість сучасних українців вірно та потужно цілують навіть дупи російськомовного татарина ахмєтова та антиукраїнських євреїв суркіса-коломойського-ярославського тощо.
Тому вболівати за єврейку Єву Лис з німецьки паспортом - це дрібниця. 
Слава Україні, панове українці. Потужно та незламно вболіваємо за єврейку Єву Лис!
Все таки революція гідності не пройшла даремно для українців!
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-3
kadaad
А какая нам разница, если она выступает за Германию?
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-12
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