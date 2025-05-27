Завершает карьеру. Именитый француз выиграл 31-й матч на Ролан Гаррос
Ришар Гаске в первом раунде мейджора в Париже одолел Теренса Атмана
38-летний французский теннисист Ришар Гаске (АТР 166) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.
В первом раунде именитый француз в четырех сетах одолел своего соотечественника Теренса Атмана (АТР 121) за 2 часа и 20 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Теренс Атман (Франция) [WC] – Ришар Гаске (Франция) [WC] – 2:6, 6:3, 3:6, 0:6
Атман доигрывал поединок с травмой ноги. Ришар и Теренс впервые провели очное противостояние.
Следующим соперником Гаске будет лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер, который в первом круге прошел Артура Риндеркнеха.
Гаске проводит последний турнир в карьере. После Ролан Гаррос Ришар завершит карьеру.
Гаске в 22-й раз выступает на кортах парижского мейджора. На счету Ришара 31 выигранный матч на этих соревнованиях.
Всего же Гаске добыл 117 побед на турнирах Grand Slam и является третьим французом по количеству викторий на слэмах после Гаэля Монфиса (128) и Жо-Вилфрида Цонга (121).
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